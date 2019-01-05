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В горах Сочи в результате схода лавины погибли двое горнолыжников

При сходе лавины на горном курорте в Сочи погибли два горнолыжника. Об этом сообщила РБК пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

По ее данным, лавина сошла самопроизвольно на высоте 2300 м над уровнем моря. Горнолыжники, отметило управление МЧС, катались на оборудованной трассе, которая была закрыта из-за штормового предупреждения.

Пресс-служба курорта «Горки Город» сообщила ТАСС, что мужчин было трое. Они отправились на закрытую для катаний трассу, а оттуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, спровоцировав этим лавину. Двое оказались под лавиной, а третий вызвал спасателей.

Горнолыжники находились на глубине 1 и 2 м. В течение часа их пытались реанимировать, отметила пресс-служба курорта, но безрезультатно. Личности погибших пока не установлены.

Горнолыжники умерли по дороге в больницу, рассказал источник «Интерфакса». Накануне, 4 января, подчеркнул собеседник агентства, администрация Сочи распространила сообщение о сходе лавин в горах Красной поляны.