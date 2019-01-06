США назвали два условия для вывода войск из Сирии

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США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Есть цели, которых мы должны добиться и которые определяют вывод войск. Время вывода войск зависит от политических решений, которых мы должны достичь», — подчеркнул он (цитата по Associated Press).
Заявление Болтона, пишет AP, — это первое публичное подтверждение того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.
19 декабря Трамп написал в своем Twitter о победе над ИГ. «Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему США находятся там во время президентства Трампа», — подчеркнул он. После этого такие СМИ, как Bloomberg, СNN, The Washington Post и The Wall Street Journal, со ссылкой на источники написали, что США выводят войска из Сирии.
Решение Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвало резкую критику у американских союзников. В частности, курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил называли вывод войск «откровенным предательством».
21 декабря Трамп заявил, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку.
Политика
Новости
Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе
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Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания и последующего ареста 24 моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом на странице в Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
По его словам, иск подан 7 января. Украина требует от ЕСПЧ признать задержание трех военных кораблей и арест 24 украинских моряков незаконными. Украинские власти считают, что Россия нарушила статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции по защите прав человека, отметил Лищина.
«Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» – обратился замминистра к украинским морякам.
Российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и два военных катера – «Бердянск» и «Никополь». Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. По информации пограничной службы, экипажи кораблей не реагировали на требования российской стороны. Суда, как и 24 моряка, находящихся на них, были задержаны. Буксир и два катера отконвоировали в Керчь. Украинским морякам предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы». Симферопольский суд арестовал их до 25 января 2019 г. В конце ноября моряков перевезли в московский изолятор «Лефортово», из них трех граждан Украины, получивших ранения при задержании, отправили в больницу СИЗО «Матросская Тишина».
Украинские власти считают арестованных моряков военнопленными.
Как выглядят задержанные российскими пограничниками корабли ВМС Украины
Сергей Мальгавко / ТАСС
Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи. Артиллерийские катера «Никополь» (на первом плане), «Бердянск» (на втором плане) и рейдовый буксир «Яни Капу» (на третьем плане) добрались до порта «своим ходом в сопровождении», рассказал источник «Интерфакса»
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Алексей Мальгавко / РИА Новости
Суда не имеют видимых повреждений, рассказал собеседник Reuters. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую
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Сергей Мальгавко / ТАСС
Три украинских корабля были задержаны в воскресенье, 25 ноября, российскими пограничниками в Черном море. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, они вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря, но российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир
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Пресс-служба ФСБ России в Крыму / ТАСС
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей Украиной поданы не были
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Pavel Rebrov / REUTERS
Около полудня воскресенья проход судов через Керченский пролив был закрыт — под аркой Крымского моста выставили судно. Также Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России
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Pavel Rebrov / REUTERS
В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия и сообщили об оказании медицинской помощи трем раненым украинским военным
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Pavel Rebrov / REUTERS
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Движение гражданских судов по Керченскому проливу было открыто лишь в понедельник утром
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На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. «Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», – уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.
В свою очередь посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», – написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.
Ранее информагентство «Анадолу» сообщило, что на борту затонувшего судна были двое россиян. Из 13 членов экипажа удалось спастись семерым, шестеро погибли. Судно «Волга-Балт» перевозило уголь под панамским флагом. О причинах крушения судна не сообщалось.
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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в марте 2018 г. были отравлены неизвестным веществом в Солсбери, сейчас скорее всего проживают на юге Великобритании, пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. По информации источников, за самочувствием Скрипалей наблюдают медицинские специалисты.
По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность». «Ее владение русским языком на уровне носителя также могло бы быть полезным», – пишет газета.
По данным издания, Сергей и Юлия Скрипали могут работать на британские спецслужбы.
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России. Этим летом она встречалась с друзьями. Как отмечает издание, девушку и ее отца сейчас сложно узнать. Об этом свидетельствует ранее обнародованная видеосъемка, утверждает газета. На видео Юлия выглядит не так, как на семейных фотографиях: она похудела, сменила прическу и цвет волос. «Также, вероятно, изменена внешность и ее отца Сергея Скрипаля. Он может идти по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает», – считает один из источников газеты. По его словам, Сергей Скрипаль не дает интервью, так как не хочет раскрыть свою новую внешность.
Опрошенные The Telegraph эксперты считают, что пострадавшие находятся под защитой, однако они свободны в передвижении.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила расширить потребительскую корзину и увеличить привязанный к ней минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вдвое – до размера минимального потребительского бюджета. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. По его словам, сейчас минимальный потребительский бюджет установлен на уровне 25 000 руб., что почти в два раза больше нынешней стоимости потребительской корзины.
Шмаков отметил, что в 2018 г. в стране был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Принятие закона он назвал важным шагом. Однако на сегодняшний день прожиточный минимум не соответствует минимальным потребностям граждан, считает Шмаков.
Расходы на продукты питания в потребительском бюджете не должны превышать 33% от всех расходов, уточнил Шмаков. По его словам, сейчас предполагается, что россияне тратят на продукты питания около 50% доходов, при этом на непродовольственные товары и услуги – по 25%. Размер прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности, сказал Шмаков.
По его мнению, в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, следует определить, какие именно надбавки должны входить в МРОТ. Шмаков пообещал, что федерация потребует от правительства разработки и принятия соответствующих поправок.
Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении МРОТ. Согласно указу главы государства, минимальный размер оплаты труда с 1 января повышен до 11 280 руб. в месяц.
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У берегов Турции в Черном море потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, передает информагентство «Анадолу». На месте происшествия работают спасатели. Спасены семь членов экипажа, еще шестеро погибли.
МВД Турции сообщило, что сигнал бедствия с судна был получен в 08.10 мск. Судно «Волга-Балт» под панамским флагом перевозило уголь. Оно затонуло в 80 км от Самсуна, на его борту всего было 13 членов экипажа.
Губернатор Самсуна Осман Каймак подтвердил гибель шести человек. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Из 13 членов экипажа девять были украинцами, двое – азербайджанцами и двое – гражданами России.
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Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода по производству электромобилей. Об этом он написал в Twitter.
Предприятие будет находиться в промышленной зоне Линьган, уточняет «Синьхуа». Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано с местными властями еще в июле прошлого года. К 2020 г. на заводе планируется наладить сборку модели Tesla Model 3.
По условиям подписанного соглашения, Tesla профинансирует строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 000 автомобилей. Согласно проекту компания также обязуется вкладывать средства в дальнейшее продвижение продукции на китайском рынке. О каких объемах инвестиций идет речь, агентство не раскрывает.
В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что Tesla собирается вложить в строительство завода в Шанхае $5 млрд.
Первый бюджетный автомобиль Tesla — Model 3
twitter.com/elonmusk
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
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twitter.com/elonmusk
Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
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Tesla
Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
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К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
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Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уделяет большое внимание психологическому сопровождению сотрудников из-за повышенной моральной нагрузки на них. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», – пояснил он.
По его словам, у сотрудников ФСИН небольшие зарплаты, при этом они каждый день работаю в тюрьме, им приходится общаться с преступниками, «многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления». Среди осужденных много социально неблагополучных, «обозленных на жизнь и проецирующих свои чувства и эмоции на окружающих», добавил Максименко. Он назвал психологическую нагрузку на сотрудников ФСИН колоссальной.
Максименко рассказал, что ФСИН старается исправить ситуацию. По его словам, «уже делается немало». Сейчас в уголовно-исполнительной системе работают более 3000 психологов, из них 358 специализируются на работе с личным составом, 2035 человек оказывают психологическую помощь как осужденным, так и сотрудникам ФСИН. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах работают более 1100 кабинетов психологической помощи. В 2018 г. психологи провели более 360 000 обследований сотрудников, из них более 180 000 индивидуальных консультаций, также было проведено более 50 000 групповых психокоррекционных мероприятий, рассказал Максименко. По его словам, руководство ФСИН обеспокоено еще одной проблемой – «ростом случаев нападения осужденных на персонал учреждений».
Замдиректора ФСИН пояснил, что проблема отчасти связана с тем, что сотрудники службы «не хотят применять спецсредства, когда это необходимо», так как потом «полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть».
Как живет «Бутырка»
Наталья Шарапова / Ведомости
Следственный изолятор «Бутырская тюрьма» располагается в Бутырском тюремном замке, который был построен в 1780-х гг. по приказу Екатерины II. Здание тюрьмы охраняется государством как памятник истории и архитектуры
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Наталья Шарапова / Ведомости
«Бутырка» расположена в Тверском районе Москвы, это самая крупная тюрьма российской столицы
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Наталья Шарапова / Ведомости
В учреждении установлена 401 камера видеонаблюдения, они позволяют следить за происходящим в камерах и на территории следственного изолятора
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Наталья Шарапова / Ведомости
Все видеоматериалы хранятся месяц
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Наталья Шарапова / Ведомости
Кадры с нарушениями распечатываются. Их предоставляют как документальное подтверждение
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Наталья Шарапова / Ведомости
Так выглядит жилая секция обычных условий
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Наталья Шарапова / Ведомости
В одной из камер общего заключения живет черепаха
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Наталья Шарапова / Ведомости
Кровати в камерах общего заключения бывают и двухэтажными
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Наталья Шарапова / Ведомости
Для удобства граждан, содержащихся в следственном изоляторе, на территории учреждения открыли магазин. Там можно заказать все необходимое и получить это уже на следующий день
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Наталья Шарапова / Ведомости
За нарушение порядка заключенных направляют в карцер
10/25
Наталья Шарапова / Ведомости
Здесь можно пробыть до 15 суток
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Наталья Шарапова / Ведомости
Карцер изнутри. Заключенные утром отдают постельное белье и получают его вечером. Спать днем запрещено
12/25
Наталья Шарапова / Ведомости
В карцере помимо табуретки, стола и кровати есть раковина и туалет
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Наталья Шарапова / Ведомости
Мобильными телефонами на территории сизо пользоваться запрещено. Завлюченные могут воспользоваться таксофонами, продолжительность звонка не должна первышать 15 минут
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Наталья Шарапова / Ведомости
Коридор одного из корпусов сизо
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Наталья Шарапова / Ведомости
Доска почета в «Бутырке»
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Наталья Шарапова / Ведомости
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Реставрационные работы завершили в этом году
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Наталья Шарапова / Ведомости
Заключенные здесь только мужчины, но среди сотрудников есть женщины
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Наталья Шарапова / Ведомости
В «Бутырке» представили новое оборудование для распознавания заключенных - «Папилон»
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Наталья Шарапова / Ведомости
По электронному отпечатку пальца система определяет и выводит на экран данные заключенного, исключая вероятность побега под чужой личностью
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Наталья Шарапова / Ведомости
Отпечатки пальцев заносятся в дактилокарты при поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждения
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Наталья Шарапова / Ведомости
Старые технологии также все еще актуальны
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Наталья Шарапова / Ведомости
Рамка, на фоне которой фотографируют заключенных
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Наталья Шарапова / Ведомости
В последние годы встал вопрос профилактики побегов, когда арестанты подменивают свою личность другой
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Наталья Шарапова / Ведомости
Такие побеги были совершены в Москве в 2013 и 2016 гг., пишет «Интерфакс»
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Корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry вошел в акваторию Черного моря. Вечером 6 января он прошел через пролив Босфор, сообщает интернет-издание Bosphorus Naval News, обнародовав снимки корабля. Куда именно и с какой целью он направляется, издание не уточняет.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» наблюдает за USS Fort McHenry. В ведомстве отметили, что американский корабль находится в акватории Черного моря с девяти часов вечера 6 января. По данным Минобороны, сейчас корабль пришвартован в румынском порту Констанца, передает ТАСС.
USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM
Боевые корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. После инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе в конце ноября Великобритания направила военный корабль в порт Одессы. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон ранее заявлял, что Лондон тем самым «послал сигнал России». По его словам, присутствие корабля в регионе говорит о том, что Украина «может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании». Посольство России в Лондоне назвало действия минобороны Великобритании подстрекательством к очередным военным провокациям со стороны Киева под предлогом «урегулирования внутриукраинского конфликта».
Украинские военные корабли 25 ноября попытались пройти через Керченский пролив из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские пограничники, применив силу, задержали украинские суда – два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». По мнению ФСБ России, украинские экипажи не реагировали на требования об остановке. Вместе с кораблями были задержаны 24 моряка. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы.
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.
По мнению президента, «этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду», объединяет вокруг духовных ценностей. С Рождеством связаны народные и семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Путин «с удовлетворением» отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют значительную роль в жизни государства, их действия направлены на достижение согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодого поколения. Путин пожелал в Рождество всем гражданам России «здоровья, успехов, благополучия».
В ночь с 6 на 7 января президент принял участие в рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Он подарил собору икону. В ответ настоятель собора Николай Брындин вручил президенту подарок.
Как отмечает «Интерфакс», Путин в 2012 г. уже встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. Тогда, будучи премьером, он рассказал журналистам, что в младенчестве именно в этом соборе его крестили.
Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 г. Его главными святынями являются икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
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Жители дома, частично обрушившегося 31 декабря в Магнитогорске, проголосовали за возвращение газоснабжения в квартиры. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин в своем Telegram-канале.
Эту информацию подтвердил «РИА Новости» мэр Магнитогорска Сергей Бердников. «Мы предполагали, что будем уходить от газа. Но сегодня было собрание жильцов, которые решили от газа не отказываться. Поэтому мы сегодня будем принимать меры по подаче газа», — отметил он.
Как пишет местное издание 74.ru, власти Магнитогорска предлагали полностью отключить дом от газоснабжения и выдать жильцам деньги на электроплиты.
Обрушение седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 г. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Политика
Новости
Посольство: местонахождение захваченных у берегов Бенина россиян все еще неизвестно
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Пираты, захватившие россиян на судне у берегов западноафриканской страны Бенин, пока не связывались с компанией-судовладельцем. Об этом сообщило посольство России в Бенине в Facebook.
«Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», — отметило дипломатическое представительство.
Также посольство сообщило, что его сотрудникам удалось поговорить с членами экипажа MSC Mandy. Они рассказали, что нападавшие, от 8 до 10 человек, передвигались на быстроходном катере и говорили на английском языке.
О нападении пиратов на контейнеровоз под флагом Панамы сообщил 4 января Росморречфлот. Пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа — россиян. Всего на судне были 24 члена экипажа, большинство из которых также россияне.