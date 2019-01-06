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США назвали два условия для вывода войск из Сирии

США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Есть цели, которых мы должны добиться и которые определяют вывод войск. Время вывода войск зависит от политических решений, которых мы должны достичь», — подчеркнул он (цитата по Associated Press).

Заявление Болтона, пишет AP, — это первое публичное подтверждение того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

19 декабря Трамп написал в своем Twitter о победе над ИГ. «Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему США находятся там во время президентства Трампа», — подчеркнул он. После этого такие СМИ, как Bloomberg, СNN, The Washington Post и The Wall Street Journal, со ссылкой на источники написали, что США выводят войска из Сирии.

Решение Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвало резкую критику у американских союзников. В частности, курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил называли вывод войск «откровенным предательством».

21 декабря Трамп заявил, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку.