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В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля

Британские военные демонтируют крышу дома в городе Солсбери, в котором проживали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также крышу прилегающего гаража. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо, которое власти разослали владельцам соседних домов.

В письме говорится, что в течение месяца вокруг зданий будут возведены леса, затем за две недели планируется провести демонтаж старых крыш. Их заменят новыми.

«Все материалы [дома], перед тем как безопасно демонтировать, обернут и загерметизируют», — отмечается в письме.

Риск для жителей близлежащих домов власти оценили как «низкий». В письме подчеркивается, что главная задача — это в максимально короткие сроки очистить и вернуть к нормальному использованию место, где произошло отравление нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта 2018 г. возле торгового центра в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» и обвинила в произошедшем Россию (Москва отвергает причастность к отравлению). В июне британские следователи пришли к выводу, что яд был намазан на дверную ручку дома Скрипаля. Правительство Великобритании решило выкупить у него дом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ