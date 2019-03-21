В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой. На момент написания материала были недоступны главные сайты ГИБДД, МВД, а также страница управления по вопросам миграции Москвы и Московской области.
При попытке на них зайти появляется сообщение о том, что ведутся работы «по совершенствованию интернет-сайта МВД России». «Ведомости» отправили запрос в ведомство. На сбой также пожаловались пользователи в Twitter, один из них уточняет, что база ФМС по Московской области недоступна с утра.
В компьютерных серверах МВД России произошел технический сбой, из-за чего многие не могут получить водительские удостоверения и миграционные услуги, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, ведутся технические работы.