Политика

Новости

РБК узнал о планах Минкульта создать службу безопасности после кражи в Третьяковке

Министерство культуры намерено создать отдел безопасности, который будет курировать сохранность музейных коллекций, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, такое предложение ведомство подготовило по итогам работы специальной комиссии, созданной после похищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Новая структура будет заниматься комплексной безопасностью учреждений культуры, пояснил изданию заместитель министра культуры Николай Овсиенко. При этом он подчеркнул, что речь о создании своего охранного подразделения не идет, так как «охраной у нас занимается федеральная служба войск Национальной гвардии». «Мы пришли к тому, что будем расширять сотрудничество с Национальной гвардией в выработке единых стандартов и подходов в обеспечении безопасности», – сказал Овсиенко.

Также комиссия рекомендовала выделить целевое финансирование на модернизацию технической безопасности музеев.

В феврале директор Третьяковки Зельфира Трегулова сообщила, что музей усилит систему безопасности после кражи картины Куинджи. В частности, она рассказала, что в галерее теперь постоянно проходят тренинги для музейных смотрителей и сотрудников службы безопасности, планируется провести совместные тренинги с представителями Росгвардии.

В конце января из зала Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». В хищении полотна обвиняется 31-летний Денис Чуприков, который был задержан на следующий день. Картина возвращена музею. Работа Куинджи была украдена на глазах у многочисленных посетителей экспозиции: мужчина подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамы и покинул здание музея.

Для Третьяковской галереи кража картины Куинджи была вторым крупным инцидентом за последний год: в мае 2018 г. посетитель музея повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Мужчина разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и нанес несколько ударов по полотну, порвав его в трех местах.

Десять самых громких музейных краж