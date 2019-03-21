«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного
«Роскосмос» получил финансирование на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом заявил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, финансирование получено 20 марта. Он выразил надежду, что в конце апреля – начале мая начнутся земляные работы и бетонирование стартового стола. «С 2023 г. – считаем, что должны успеть в срок, – будем запускать уже тяжелые ракеты», – заключил Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).
В конце января вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома не позднее 2023 г. «За 2023 г. нам выходить нельзя», – подчеркнул он.
О том, что «Роскосмос» попросил дополнительные деньги на строительство космодрома Восточный, заявил в январе премьер Дмитрий Медведев. Он отметил, что построена лишь четверть запланированных объектов космодрома. «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году», – подчеркнул премьер.
Вторая очередь Восточного предполагает строительство стартового стола для ракет «Ангара».