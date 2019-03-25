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СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Группа военных из России прибыла в Венесуэлу для продолжения военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника. По его словам, речь идет об обсуждении условий техобслуживания российской военной техники и обучения венесуэльских специалистов, которым предстоит на ней работать.

Дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Каракасе пояснил, что военные прибыли для участия в двусторонних консультациях по контрактам, заключенным в том числе и по линии ВТС.

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya. По их данным, на самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т военного груза.

Сообщалось, что по прилете российских военнослужащих встретили руководитель управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа Эдгар Колина Рейес и сотрудники российского посольства в Каракасе.

В 2018 г. в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. От участия в них были отстранены три самые влиятельные политические силы страны. За несколько месяцев до инаугурации оппозиция призывала Мадуро уйти в отставку. Политический кризис обострился 10 января 2019 г.: в день инаугурации председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заявил о нелегитимности Мадуро и провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. США и многие западные страны признали Гуайдо. Россия, Китай и Мексика поддерживают Мадуро.