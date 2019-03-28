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Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов в 33 сферах деятельности

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете принимать в 2019 г. на работу мигрантов в 33 сферах экономической деятельности, сообщается на официальном информационном портале региона.

Иностранным гражданам запретили осуществлять деятельность в области сельского и лесного хозяйства, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, научной и технической деятельности, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. В частности, они не смогут работать водителями и заниматься производством пищевых продуктов, напитков и одежды.

В сообщении отмечается, что запрет был принят «с учетом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров сказал радиостанции «Говорит Москва», что эта мера противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. В связи с этим они планируют попросить президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

В четверг, на следующий день после подписания Николаевым запрета, президенты России и Киргизии договорились о «координации усилий.. по раскрытию в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и труда». Об этом сказано в совместном заявлении президентов по итогам переговоров, состоявшихся во время государственного визита Путина в Бишкек. «Подчеркнута важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон», — отдельно отмечено в заявлении.

В Якутии установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов по сравнению с другими российскими регионами. Кроме того, в республике постоянно снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы.

Региональное управление Следственного комитета 17 марта завело уголовное дело об изнасиловании и похищении человека после того, как оно получило сообщение о том, что на территории детской площадки в Якутске неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении. Подозреваемого задержали, СК также проверял возможную причастность к преступлению еще двух мужчин.

В тот же день на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг, пишет издание SakhaLife. Поводом стала информация о том, что в изнасиловании заподозрили мигрантов, выходцев из Средней Азии. Глава Якутии назвал митинг «организованной провокацией со стороны некоторых сил», отметив, что на нем выдвигались вопросы экономического характера. При этом он согласился, что в регионе работают достаточно большое количество мигрантов и занимают рабочие места в отраслях, «где спокойно могли бы работать и местные кадры, начиная с такси».