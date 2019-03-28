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Правительство США подало в суд на Facebook из-за дискриминации в рекламе жилья

Ведомости
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Департамент жилищного строительства и городского развития США обвиняет Facebook в дискриминации пользователей при размещении рекламы о продаже и аренде жилья, пишет The Washington Post. Департамент обратился с иском в суд.

Чиновники уверены, что соцсеть «поощряет, допускает и вызывает» незаконную дискриминацию потенциальных покупателей жилья при показе рекламы. Тем самым Facebook нарушает «Закон о справедливом жилье», считает департамент. Прежде общественные организации также обвиняли Facebook в дискриминации: пользователь, размещающий рекламу о продаже или аренде жилья, может ограничить ее показ для афроамериканцев или испаноговорящих пользователей, а также для жителей регионов со средним низким уровнем доходов.

«Facebook разделяет людей, основываясь на том, кто они и где живут, – заявил секретарь департамента жилищного строительства Бен Карсон. – Использование компьютера для ограничения выбора жилья может быть столь же дискриминационным, как и удар дверью по лицу». Неделю назад Facebook заключил мировое соглашение с некоммерческой организацией «Национальный альянс справедливого жилья». Альянс оспорил в суде рекламную политику соцсети. «Мы удивлены иском департамента, поскольку плотно работаем с ними по устранению недостатков в нашей платформе», – заявил представитель Facebook. Он полагает, что департамент решил судиться после того, как соцсеть отказалась предоставить чиновникам доступ к массиву пользовательских данных без гарантий должного их использования.

Политика
Новости

СКР не стал просить заключать Ишаева в СИЗО

Ведомости
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Басманный суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

Дело против Ишаева возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти», сообщил ранее Следственный комитет России (СКР). По данным следствия, Ишаев сдавал помещения по завышенной цене.

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Новости

Фанат ЦСКА подал к Mash иск о защите чести и достоинства на миллион рублей

Ведомости
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Лидер одной из фанатских группировок ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал иск к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы и подтвердил сам Златогоров.

По словам пресс-секретаря, истец просит признать порочащими и не соответствующими действительности, а также запретить распространять размещенные Mash сведения. Он требует обязать Telegram-канал удалить информацию о его причастности к организации беспорядков и его задержании, а также опубликовать опровержение.

Сумма иска – 1 млн руб. Также Златорогов просит взыскать с Mash расходы (20 300 руб.) на составление протокола осмотра доказательств. Беседа по иску назначена на 15 апреля.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом поле перед матчем ЦСКА с итальянской «Ромой».

Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы. «Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана», – написал он на странице «В контакте». Златогоров добавил, что может доказать свою непричастность к беспорядкам.

Финансы
Новости

Гендиректор Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Ведомости
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Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку генерального директора банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

Выбор редактора
Политика
Новости

Юрист ФБК будет баллотироваться в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь будет баллотироваться в Мосгордуму, сообщила она в своем Twitter. Соболь будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Я решила в них участвовать, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти. Я и в ФБК этим занимаюсь, но выборы – это возможность заставить наш голос звучать громче!» – написала она.

В феврале «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в окружении Навального, что Соболь и еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин планируют принять участие в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 г. Кроме парламентских партий в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, в том числе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и муниципальные депутаты.

Политика
Новости

BBC выплатит Порошенко компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа

Ведомости
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Британская вещательная корпорация BBC выплатит президенту Украины Петру Порошенко компенсацию из-за публикации, которая не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении издания.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», – говорится в сообщении. BBC не раскрывает размер выплаты.

Речь идет о материале, который BBC выпустила в мае прошлого года. В нем со ссылкой на источники утверждалось, что адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, получил взятку в размере около $400 000 от представителей украинской власти. За эту сумму он должен был организовать встречу Трампа и Порошенко, сообщала BBC. Сейчас данный материал удален из всех ресурсов издания, добавляет BBC.

После появления этой публикации Порошенко подал в суд на BBC с обвинением в клевете, сообщала The Telegraph. По данным газеты, адвокаты украинского президента заявили, что эта информация «наносит ущерб его личному достоинству и честности». Представленные доказательства являются полностью односторонним, пришел к выводу судья на предварительном слушании, сообщало издание Press Gazette.

Коэн работал с Трампом с 2006 по 2018 г. и по совместительству был его близким доверенным лицом. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2018 г. он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Бизнес
Новости

Аэропорт «Домодедово» согласовал с держателями евробондов увеличение долга

Ведомости
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Компания DME Airport договорилась с держателями двух выпусков евробондов с погашением в 2021 и 2023 гг. увеличить предельный размер чистого долга к EBITDA, говорится в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи.

Решение было принято на собрании с держателями соответствующих облигаций 27 марта.

В начале марта DME Airport попросила инвесторов разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA. В компании объяснили, что соотношение чистый долг/EBITDA серьезно ухудшилось из-за девальвации рубля в 2018 г. В связи с этим в конце года размер чистого долга группы превышал 3 EBITDA.

Ковенанты по евробондам предусматривают, что предельный размер чистого долга не должен превышать 3 EBITDA. Старший кредитный аналитик ING Bank Егор Федоров пояснил, что при нарушении ковенантов аэропорт не может привлекать дальнейшее заемное финансирование.

«Домодедово» – второй крупнейший аэропорт России. В прошлом году он принял 29,4 млн человек. Это единственный московский аэропорт, который последние 10 лет был неизменно прибыльным.

Политика
Новости

Кремль объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Ведомости
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Российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос, как Кремль воспринимает угрозы руководства США о присутствии российских военных в Венесуэле, он подчеркнул: «Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД России Мария] Захарова сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются».

Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. В тот же день американский вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и назвал действия российских военных в этой стране «нежелательной провокацией». На брифинге 28 марта Захарова прокомментировала заявление Трампа и Пенса: «На каком правовом основании сделаны эти заявления? Так конкретно хотелось бы сформулировать этот вопрос. Это вопрос не риторический, хочется получить на него ответ».

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китай, поддерживают Мадуро.

Экономика
Новости

ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж

Ведомости
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Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин. Переезд планируется завершить до 1 сентября.

По словам источников издания, «ВЭБ.РФ»планирует сократить 2500 сотрудников в рамках оптимизации своей структуры. Собеседник в госкорпорации рассказал РБК, что в головной организации численность персонала уже уменьшилась с 1800 до 1000 человек. Более масштабные сокращения затронут «ВЭБ лизинг», «ВЭБ сервис» и «ВЭБ капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. Их персонал сократится с 2500 до 800 человек.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов говорил, что число сотрудников госкорпорации планируется сократить с 8000 до 3000 человек. По словам собеседника РБК, основную часть сокращения сотрудников обеспечит передача Связь-банка, в котором сейчас работают 3300 человек.

Источник в госкорпорации отметил, что, по оценкам экспертов, эффект от сокращений составит 30–40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов. Только на зарплатах «ВЭБ.РФ» сможет сэкономить около 3 млрд руб.

Политика
Новости

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Ведомости
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Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале организация «Правозащита Открытки» со ссылкой на своего адвоката Сергея Валиулина, который представлял интересы подсудимого.

Третьякова обвинили по ст. 280 Уголовного кодекса (призывы к экстремизму). Причиной стал репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как пишет «Медиазона», Третьяков сопроводил сообщение комментарием: «Согласен».

Прокуратура попросила суд приговорить Третьякова к двум годам реального заключения. Подсудимый уже провел в СИЗО год.

Помимо условного срока суд назначил ему два года испытательного срока и установили запрет на участие в общественных организациях. Валиулин подчеркнул, что обжалует приговор.

Политика
Новости

Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов в 33 сферах деятельности

Ведомости
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете принимать в 2019 г. на работу мигрантов в 33 сферах экономической деятельности, сообщается на официальном информационном портале региона.

Иностранным гражданам запретили осуществлять деятельность в области сельского и лесного хозяйства, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, научной и технической деятельности, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. В частности, они не смогут работать водителями и заниматься производством пищевых продуктов, напитков и одежды.

В сообщении отмечается, что запрет был принят «с учетом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров сказал радиостанции «Говорит Москва», что эта мера противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. В связи с этим они планируют попросить президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

В четверг, на следующий день после подписания Николаевым запрета, президенты России и Киргизии договорились о «координации усилий <...> по раскрытию в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и труда». Об этом сказано в совместном заявлении президентов по итогам переговоров, состоявшихся во время государственного визита Путина в Бишкек. «Подчеркнута важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон», – отдельно отмечено в заявлении.

В Якутии установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов по сравнению с другими российскими регионами. Кроме того, в республике постоянно снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы.

Региональное управление Следственного комитета 17 марта завело уголовное дело об изнасиловании и похищении человека после того, как оно получило сообщение о том, что на территории детской площадки в Якутске неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении. Подозреваемого задержали, СК также проверял возможную причастность к преступлению еще двух мужчин.

В тот же день на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг, пишет издание SakhaLife. Поводом стала информация о том, что в изнасиловании заподозрили мигрантов, выходцев из Средней Азии. Глава Якутии назвал митинг «организованной провокацией со стороны некоторых сил», отметив, что на нем выдвигались вопросы экономического характера. При этом он согласился, что в регионе работает достаточно большое количество мигрантов и они занимают рабочие места в отраслях, «где спокойно могли бы работать и местные кадры, начиная с такси».

Политика
Новости

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Ведомости
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Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Компания также обратила внимание на то, что в конце 2018 г. приняла решение ликвидировать представительство. Ликвидационные процедуры завершаются, а все сотрудники получили уведомления об увольнении, подчеркнула «Роснефть».

Об обысках в дальневосточном представительстве «Роснефти» ранее 28 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК рассказал, что задержан руководитель представительства Геннадий Кондратов.

В Москве также задержали Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2013 г. его назначили советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти», и, как объявляла компания, он стал курировать вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Работает ли Ишаев в «Роснефти» до сих пор и в каком статусе, неизвестно.

В администрации Хабаровского края в то же время прошли обыски. Как утверждает источник «Интерфакса», задержание Ишаева и обыск связаны: они проходят в рамках расследования одного и того же дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.

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