Технологии

Новости

Правительство США подало в суд на Facebook из-за дискриминации в рекламе жилья

Департамент жилищного строительства и городского развития США обвиняет Facebook в дискриминации пользователей при размещении рекламы о продаже и аренде жилья, пишет The Washington Post. Департамент обратился с иском в суд.

Чиновники уверены, что соцсеть «поощряет, допускает и вызывает» незаконную дискриминацию потенциальных покупателей жилья при показе рекламы. Тем самым Facebook нарушает «Закон о справедливом жилье», считает департамент. Прежде общественные организации также обвиняли Facebook в дискриминации: пользователь, размещающий рекламу о продаже или аренде жилья, может ограничить ее показ для афроамериканцев или испаноговорящих пользователей, а также для жителей регионов со средним низким уровнем доходов.

«Facebook разделяет людей, основываясь на том, кто они и где живут, – заявил секретарь департамента жилищного строительства Бен Карсон. – Использование компьютера для ограничения выбора жилья может быть столь же дискриминационным, как и удар дверью по лицу». Неделю назад Facebook заключил мировое соглашение с некоммерческой организацией «Национальный альянс справедливого жилья». Альянс оспорил в суде рекламную политику соцсети. «Мы удивлены иском департамента, поскольку плотно работаем с ними по устранению недостатков в нашей платформе», – заявил представитель Facebook. Он полагает, что департамент решил судиться после того, как соцсеть отказалась предоставить чиновникам доступ к массиву пользовательских данных без гарантий должного их использования.