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Медведев приостановил приказ Мединского объединить старейшие театры России

Премьер Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении двух старейших театров России – Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, министру поручено провести широкое общественное обсуждение вопроса объединения театров.

В приказе, который 28 марта подписал Мединский, говорилось, что объединение театров будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также «эффективному использованию бюджетных средств».

Идею объединить театры поддержал главный режиссер Театра им. Волкова Евгений Марчелли. По его словам, это позволило бы актерам ярославского театра чаще приезжать в Петербург, Москву, выезжать на гастроли и фестивали. Однако директор театра Алексей Туркалов не согласился с этой позицией.

Против решения объединить театры также выступил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. По его мнению, это ставит «под угрозу исчезновения легендарный театр России». Не поддержал идею Минкульта и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что, прежде чем принимать такое решение, министерство должно было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра.