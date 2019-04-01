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В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Власти Грузии ввели запрет на использование, производство и импорт полиэтиленовых пакетов, передает информагентство Agenda со ссылкой на министерство по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По информации ведомства, при выявлении случаев продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов компании будет вынесено предупреждение, в случае повторного правонарушения — штраф в размере 500 лари (более $185). Если после штрафа компания продолжит противоправные действия, то ее повторно оштрафуют, но уже в размере 1000 лари (более $371).

Министерство предлагает вместо полиэтиленовых пакетов использовать биоразлагаемые. Необходимость введения запрета ведомство объясняет негативным воздействием полиэтиленовых пакетов на окружающую среду. Согласно статистическим данным 2014 г., в среднем гражданин Грузии ежегодно использует около 525 полиэтиленовых пакетов, в Ирландии этот показатель составляет 14, в Дании и Финляндии — только четыре, отмечает Agenda.

Власти Грузии в ноябре 2018 г. приняли решение запретить полиэтиленовые пакеты толщиной более 15 микрон.