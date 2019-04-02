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ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2018 г. выросла и составила 7,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН. Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Средний уровень рождаемости продолжит снижаться. Сейчас он составляет 2,5 ребенка на 1 женщину. К 2030 г. он упадет до 2,4 ребенка на женщину. По прогнозам ООН, к 2050 г. более 70% людей будут жить в странах, где общий показатель рождаемости станет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Как ранее отмечали в ООН, основной прирост населения Земли будет происходить за счет Африки. Общее число жителей стран континента сейчас увеличивается на 2,5% в год. Также народонаселение вырастет в Азии – до 2050 г. на 0,9 млрд человек.

К 2050 г. население Земли заметно постареет. В 2018 г. люди старше 65 лет составляют 19% населения Европы, 16% населения Северной Америки. К 2050 г. их станет 28 и 23% соответственно. В Азии и Латинской Америке доля пожилых вырастет до 18%. В Африке, где самое молодое население в мире, к 2050 г. доля пожилых составит 9%.

По данным ООН, более половины жителей Земли – горожане. В дальнейшем урбанизация Земли будет расти. К 2050 г. 60% населения стран мира будут жить в городах, а к 2100 г. – около 68%.