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США рассказали о пакете мер против России в Черном море

Североатлантический альянс разработал пакет мер, направленный на сдерживание «российской агрессии» в Черном море. Об этом на брифинге сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Предложения будут обсуждаться на саммите НАТО 3–4 апреля. России посветят пленарное заседание второго дня саммита, уточнил высокопоставленный представитель госдепартамента, на которого ссылается Reuters. Основное внимание будет уделено «оборонительной и сдерживающей позиции альянса в черноморском регионе», сказал чиновник.

По словам Хатчинсон, в предлагаемом к обсуждению пакете мер речь идет об укреплении воздушной разведки, а также об отправке «большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Постпред США отметила, что целью этих мер является гарантия освобождения вод Черного моря и стран региона от российского вмешательства. «Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины», – уточнила она позицию США. Также Хатчинсон заявила, что помимо Украины США считают важным защиту Румынии, Болгарии и Грузии в «черноморском пространстве».

У США есть «очень серьезные опасения» по поводу планов Турции по развертыванию российской противоракетной системы С-400, рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента. «Наши отношения не определяются одной проблемой С-400, но С-400 является проблемой для США», – отметил чиновник. Он не исключил применения к Турции санкций по этому вопросу. США считают, что российская противоракетная система на вооружении страны НАТО может представлять угрозу для безопасности истребителя F-35, который производит Lockheed Martin.

Помимо противодействия России в Черном море лидеры стран НАТО намерены обсудить афганский мирный процесс, а также вопрос о членских взносах в бюджет альянса.