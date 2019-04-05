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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник управления ГИБДД по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, говорится на сайте МВД.

В начале апреля источник в полиции сообщил «Ведомостям», что Коваленко может уйти в отставку. «Он действительно ушел в отпуск и может не вернуться после него на прежнюю должность», – утверждал источник. Официально в МВД тогда не стали комментировать эту информацию. Коваленко подал рапорт в связи с выходом на пенсию, утверждал радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. При этом вопрос об увольнении Коваленко якобы поднимался на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечала радиостанция. Позже официальный представитель ГИБДД опроверг эту информацию.

Сам Коваленко телеканалу «Москва 24» говорил: «Извините... Я сплетни не комментирую».

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор из-за ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок. Колокольцев грозился лишить его должности, «если еще раз такое повторится». Тогда к дисциплинарной ответственности помимо Коваленко были привлечены семеро офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы.

В конце марта на Можайском шоссе в ДТП погибли два человека. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие ДТП, позволили виновнику аварии, уроженцу Чечни, Муслиму Джамбекову скрыться с места происшествия. Он явился в полицию только после того, как ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Коваленко был назначен руководителем управления ГИБДД по Москве в марте 2015 г.