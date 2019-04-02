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Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. По его информации, Коваленко уйдет в отставку в апреле после отпуска. Вопрос об увольнении Коваленко поднимался во вторник на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечает радиостанция.

Источник «Ведомостей» в полиции подтвердил информацию о возможной отставке Коваленко. Он действительно ушел в отпуск и может не вернутся после него на прежнюю должность, рассказал источник. Официально в МВД отказались комментировать эту информацию.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе. «Если еще раз такое повторится, лишится должности», – заявил Колокольцев. К дисциплинарной ответственности руководитель МВД также привлек еще семерых высокопоставленных офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы.

На Можайском шоссе 25 марта в результате столкновениях двух машин погибли два человека. Во время оформления ДТП сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Виктор Коваленко возглавлял столичное управление ГИБДД с марта 2015 г.