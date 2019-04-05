Политика

Новости

Крым решил отменить курортный сбор на 2019 год

Крым решил отменить курортный сбор на 2019 г., сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, передают «РИА Новости». По словам чиновника, соответствующее обращение уже направлено в правительство. Причиной отказа Аксенов назвал затратность организации сбора: по его подсчетам, Крым потратит на это столько же, сколько сможет собрать.

Летом 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры в туристических регионах страны. Плату предполагалось взимать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях и в Республике Крым. Закон наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать сбор, который не должен превышать 100 руб. за сутки проживания. Деньги от сбора поступают в бюджет региона.

Курортный сбор в размере 10 руб. уже установили в здравницах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Губернатор края Вениамин Кондратьев это «жизненной необходимостью» для подготовки курортов к сезону. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 г. муниципалитеты получили 108 млн руб.

Ранее сообщалось, что сбор должен был взиматься с мая 2019 г. в крупных курортных городах региона, Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке до 30 сентября.

Также власти намерены продлить федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 г., а ее финансирование может вырасти на 200 млрд руб., цитирует «Интерфакс» замминистра экономического развития Сергея Назарова. Крымская ФЦП была принята в 2014 г. и продлена до 2022 г. Ее расходы составляют 877,8 млрд руб. (в ценах соответствующих лет).