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Лукин отозвал законопроект о правилах видеосъемки на избирательных участках

Бывший уполномоченный по правам человека, сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект об организации фото- и видеосъемки на избирательных участках, внесенный им в Госдуму на прошлой неделе. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц и подтвердила «Ведомостям» представитель Лукина.

Встреча Лукина с представителями «Голоса», «Наблюдателей Петербурга», «Яблока» и Дмитрия Гудкова прошла 8 апреля, сообщил Мельконьянц. По словам представителя Лукина, он отозвал законопроект для доработки.

Согласно предложенному законопроекту члены избиркомов, наблюдатели и журналисты могут организовать фото- и видеосъемку, предварительно уведомив руководство комиссии, и только с места, которое определено председателем избиркома. При этом Центризбирком в своих рекомендациях указывает, что наблюдатели и иные лица, которые вправе находиться на участке, могут открыто снимать голосование и подсчет голосов.

Лукин пояснял, что в законопроекте речь идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки. В то же время он признавал, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки. «Эффективная реализация закона в том, чтобы заранее подготовить места по согласованию с журналистами – чтобы было удобно и им, и избирателям», – отмечал он. Мельконьянц, в свою очередь, указывал, что законопроект ограничит в правах наблюдателей и журналистов при фиксации вбросов, подтасовок при подсчете и других фальсификаций.