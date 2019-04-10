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Украина расширила торговые санкции против России

Правительство Украины расширило торговые санкции против России, приняв соответствующее постановление. Трансляция заседания велась на YouTube. Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Стапан Кубив уточнил, что члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Решение было принято без предварительного голосования. РБК-Украина со ссылкой на проект документа уточняет, что в перечень запрещенных ко ввозу товаров вошли стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, детали для железнодорожной инфраструктуры и вагонов.

Украинские власти впервые ограничили ввоз товаров из России в январе 2015 г. Санкции были введены после присоединения Крыма к России. Под запрет попали мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Этот список неоднократно расширялся: в конце прошлого года в него были включены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Россия в ответ ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго.