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Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что с уважением отнесется к выбору украинского народа, за кого бы он ни проголосовал. «Если, не дай бог, он [Владимир Зеленский] будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор», – заявил Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

Президент также подчеркнул, что никогда не называл своего соперника наркоманом. «Я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю», – сказал Порошенко, отметив, что очень серьезно относится к своим заявлениям.

В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для проведения дебатов с Зеленским. Актер настаивает на проведении дебатов 19 апреля, поэтому сегодня он так и не приехал. Порошенко ждал Зеленского около часа и в это время отвечал на вопросы журналистов. Трансляцию со стадиона вел телеканал «Прямой», на кадрах было видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч человек.

В следующие воскресенье, 19 апреля, могут состояться дебаты кандидатов в президенты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того, Порошенко заявил, что готов провести дебаты с Зеленским 15 апреля в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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