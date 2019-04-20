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Жена Зеленского попала в базу данных сайта «Миротворец»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «информатор незаконных вооруженных формирований», сообщает «РИА Новости».

На сайте приводится ссылка на публикацию Зеленской в соцсети, где она сделала репост сообщения канала «Life Новости», в котором предлагается премия за информацию о перемещении украинских военных. Также к сообщению прикреплены скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.

Кроме того, сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО «Студия квартал – 95», ООО «Зелари фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

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