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Минздрав заявил о двукратном сокращении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 г. до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 г., то есть почти в два раза», — заявила она на итоговой коллегии министерства. По информации Скворцовой, одновременно сокращается количество случаев алкогольного отравления, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Благодаря этому смертность среди российских мужчин трудоспособного возраста с 2012 г. снизилась на 18%.

Как сообщало ранее Росалкогольрегулирование, треть от всего потребляемого россиянами алкоголя в 2018 г.была поддельной — это самогон, контрафакт и суррогаты. Замглавы службы Владислав Заславский доложил Скворцовой, что показатель незарегистрированной продукции при потреблении на душу населения должен снизиться к 2020 г. до 1,9 л. Ведомство также продолжает работу по борьбе с нелегальной продажей алкоголя: с июня 2018 г. по решению службы было заблокировано свыше 1000 нелегальных сайтов по продаже алкоголя.