Политика

Новости

Трамп отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах президента США

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к решению бывшего вице-президента Джозефа Байдена участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Добро пожаловать в гонку, соня Джо», — поприветствовал Трамп в Twitter своего потенциального соперника на выборах. «Я только надеюсь, что у тебя хватит ума, что долгое время ставилось под сомнение, чтобы провести успешную кампанию», — добавил он.

Трамп отметил, что во время предвыборной кампании Байдену придется иметь дело с людьми, «у которых действительно есть ненормальные и безумные идеи». «Это будет неприятно», — резюмировал президент. «Но если тебе это удастся, увидимся на старте!» — заключил он.

Ранее 25 апреля Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от демократической партии готовы уже два десятка политиков. Согласно американскому законодательству, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, который определится по результатам праймериз.