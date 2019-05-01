В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия

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Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев. Об этом говорится в докладе «Тенденции и изменения в проявлениях антисемитизма в 2018 году» Центра Кантора, представленного в Тель-Авивском университете. Наибольшее число антисемитских инцидентов произошло в США (более 100 случаев), Великобритании (68 случаев), Франции и Германии (по 35 в каждой стране).

При этом в докладе подчеркивается, что в 2018 г. на почве антисемитизма было убито наибольшее число евреев за последние несколько лет — 13 человек. Эксперты вспоминают в докладе массовое убийство в синагоге в Питтсбурге в октябре прошлого года, когда были убиты 11 человек. Основным типом проявления антисемитизма остаются акты вандализма (216 случаев, 56% от общего числа проявлений) и угрозы (89 случаев). Нападению на почве антисемитизма подверглись 138 человек за 2018 г., было совершено 47 нападений на синагоги и 76 случаев нападений на кладбища и памятники.

«Проявления преступлений на почве ненависти и ксенофобии имеют место быть, это проблема не только в отношении евреев. Это преступления против разных религий», — говорит один из авторов доклада Хаим Фиреберг, вспоминая массовую стрельбу в мечети в Новой Зеландии и взрывы на различных объектах на Шри-Ланке, которые произошли в этом году во время католической Пасхи. Антисемитизм больше не ограничивается политическим треугольником, включающим ультралевых, ультраправых и радикальных исламистов, а становится распространенным явлением, которое начинает принимать гражданское общество, добавил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, представительского органа еврейских общин Европы.

В докладе говорится, что в России в 2018 г. не зафиксированы антисемитские инциденты с применением насилия. «Левада-Центр» в прошлом году зафиксировал рост отрицательного отношения к иностранцам в целом, но этот рост был незначительным, отмечается в докладе. Растет антисемитская риторика в интернете, пишут авторы доклада. Так, после пожара в Кемерово в 2018 г. в соцсетях бывший епископ Евтихий обвинил евреев в «ритуальном убийстве детей». Антисемитские высказывания звучали от сына Бориса Грызлова — Дмитрия, который счел получение израильского гражданства одной из журналисток предательством, которое объясняет, «почему евреи распяли Христа». Также антисемитское прозвучало и от лидера ЛДПР Владимира Жириновского на одном из ток-шоу в отношении депутата Госдумы Александра Хинштейна. Несколько антисемитских инцидентов с участием иностранных граждан были зафиксированы во время чемпионата мира по футболу, в частности, было несколько нападений на болельщиков из Израиля, которые несли флаг своей страны. В докладе отмечается, что было возбуждено несколько уголовных дел за антисемитские посты.