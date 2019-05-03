СКР задержал основателя языкового сервиса LinguaLeo

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Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Агентство напоминает, что запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объема добычи нефти в России и составит более 1 млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней. «Транснефть» оперативно не прокомментировала агентству эту информацию. Представители «Транснефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».

В апреле Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба». Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был приостановлен. Минск предварительно оценил объем некачественной нефти в своих нефтепроводах в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе) позже сообщила, что объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины составляет примерно 5 млн т.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что это произошло в результате «мошеннической схемы».

Накануне, 2 мая, Минэнерго России и «Гомельтранснефть Дружба» сообщили, что проблема частично решена: из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть. 4 мая она должна поступить на принадлежащий «Белнефтехиму» Мозырский НПЗ. После стабилизации качества нефти в Мозыре нефть поступит на Украину. Срок, когда нефть поступит в Польшу, пока не определен.