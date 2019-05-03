СКР задержал основателя языкового сервиса LinguaLeo
Следователи задержали жителя Башкирии, сознавшегося в убийстве сестры, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.
В сообщении ведомства имя задержанного не называется. Однако в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове – создателе сервиса для изучения языков LinguaLeo.
По данным СКР, 2 мая мужчина поссорился с сестрой в доме в селе Дюртюли. Он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. «Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном», – сообщило ведомство. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для 34-летнего обвиняемого.
Компания LinguaLeo была основана в 2009 г. Она разработала приложение для изучения языков, которое, по утверждению компании, используют более 17 млн человек по всему миру. Согласно информации Crunchbase, за время работы сервис привлек $3 млн.