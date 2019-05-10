Политика

Новости

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин давно был знаком с Доренко, ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и принципиальную позицию.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

В 2000 г., когда утонула атомная подлодка «Курск», Доренко в своей программе на ОРТ раскритиковал поведение Путина во время трагедии. После этого журналиста отстранили от эфира.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии