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Зеленский в видеообращении призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Верховной раде, в котором призвал депутатов назначить его инаугурацию на 19 мая. По его словам, это необходимо, чтобы помешать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

Зеленский потребовал от парламента принять такое решение на ближайшем заседании, подчеркнув, что этого требует народ Украины. «Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», – добавил политик.

Ранее народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внес в Раду проект постановления о проведении инаугурации 1 июня. Документ был зарегистрирован 10 мая, следует из материалов на сайте украинского парламента.

Это уже пятый проект постановления, касающийся даты инаугурации Зеленского. Мероприятие предлагали провести 19, 20 мая, а также разбить инаугурацию на два этапа (первый провести 19 мая в зале заседаний Рады, а второй – 3 июня на стадионе «Олимпийский»).

Согласно украинскому законодательству, торжественное мероприятие, на котором новоизбранный президент принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Результаты, согласно которым победу одержал Зеленский, были опубликованы 3 мая.

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