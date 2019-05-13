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Премьер-министр Литвы заявил об отставке из-за поражения на президентских выборах

Выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Литвы премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение и подтвердил готовность подать в отставку с должности председателя правительства, соответствующее заявление он сделал эфире национального телевидения. Он отметил, что тенденция подсчета голосов говорит о его поражении.

«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», — заявил он, уточнив, что покинет пост премьер-министра 12 июля.

После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков (следует из материалов на сайте Главной избирательной комиссии) Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов экс-министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%).

Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в избирком стали поступать сведения с участков крупнейших городов страны. Согласно данным Главной избирательной комиссии, ни одному из девяти кандидатов не удается набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы в первом туре. Это означает, что через две недели пройдет второй тур выборов, в который пройдут два кандидата. Президент Литвы избирается сроком на пять лет.