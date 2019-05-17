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Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.

Согласно документу, прибыль от нескольких известных объектов недвижимости Трампа упала в прошлом году. Курорт Мар-о-Лаго принес президенту США $22,6 млн против $25,1 млн годом ранее. На $1 млн также снизилась его прибыль от одного из гольф-курортов.

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн. Трамп — первый американский президент за последние несколько лет, который не раскрывает свои налоговые декларации. В них содержится более детальная информация о доходах и оценке активов.

Трамп перед вступлением в должность президента США передал управление бизнесом своим детям. Еще на этапе предвыборной кампании он отказался публиковать свои налоговые декларации из-за проводившихся налоговых проверок. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу.