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На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене

Государственное бюро расследований на основании заявления бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело о госизмене в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщается на сайте ведомства.

По версии Портнова, Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Уточняется, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 г. «Начато досудебное расследование», – отметили в ведомстве.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинились требованиям российских властей, поэтому корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое были ранены. Им оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. Против задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

С мая 2014 г. прокуратура Киева расследовала уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 г. незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета им. Шевченко и завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск, он покинул Украину и проживал в Москве и Вене. В 2015 г. Портнов выиграл дело в суде ЕС (высшая судебная инстанция Евросоюза) и добился снятия с себя санкций. Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова. После этого он вернулся на Украину.