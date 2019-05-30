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Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них москвичи смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.

Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Ранее правительство Москвы представило экспертам проект технических требований к работам по обеспечению дистанционного голосования. В требованиях уточняется, что выбор каждого избирателя должен быть зашифрован без передачи данных по сети, прямо в браузере пользователя. Транзакция, содержащая зашифрованный голос избирателя, должна подписываться случайно сгенерированным аккаунтом и случайно перемешиваться перед отправкой в блокчейн для защиты от сопоставления пользователей и транзакций по временным меткам. Информация о ходе голосования будет в режиме реального времени передаваться на печатающие устройства, установленные на избирательных участках.

До 19 июня власти назовут три округа, где пройдет эксперимент, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов. Зампред Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что их определят по итогам голосования москвичей в «Активном гражданине».