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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Ведомости
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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии. Самолет выкатился за пределы летного поля и загорелся, уточнили в ведомстве. Самолет выполнял рейс «Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск».

Источник «Интерфакса» рассказал, что Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после этого возник пожар. «Спасены 42 человека, шестеро госпитализированы», — уточнил источник. 

В свою очередь пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев подтвердил ТАСС информацию о более чем 40 спасенных пассажирах. «Погибли двое пилотов, пассажиры живы... Семь человек получили ранения», — добавил он. По его словам, после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

В начале мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись пробитые двигатели. Пожар в считанные минуты охватил салон. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту самолета.

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Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 Max

Ведомости
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Boeing «ведет постоянные переговоры» с заказчиками по вопросу выплаты компенсации из-за приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, рассказал в интервью Axios гендиректор авиаконцерна Деннис Меленберг. По его словам, речь идет о компенсации издержек. «Мы будем взаимодействовать со всеми своими клиентами в мире, чтобы исправить положение», — сказал Меленберг, добавив, что с каждым клиентом авиаконцерн будет разбираться в индивидуальном порядке. «У нас обоюдная заинтересованность в оказании помощи нашим клиентам в достижении успеха», — заявил он.

По словам Меленберга, консультации проводятся как по вопросу финансовых потерь, так и по нарушениям графика поставок самолетов Boeing 737 Max заказчикам. Меленберг надеется, что авиационные власти США разрешат возобновить эксплуатацию самолетов данной модели доокончания лета.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после двух авиакатастроф с Boeing 737 Max в течение полугода. В октябре 2018 г. лайнер этой модели разбился в Индонезии, в марте этого года — потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. По предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины крушения самолетов. Обе авиакатастрофы предположительно произошли из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Бизнес
Новости

«Почта России» до конца года откроет 4000 розничных точек нового формата

Ведомости
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«Почта России» до конца текущего года собирается открыть в своих отделениях более 4000 розничных точек нового формата с самообслуживанием, пишет газета «Коммерсантъ». Речь идет о сети «Почтамаг». В городских точках преимущественно будут продавать книги, канцелярию, напитки, снеки и кондитерские изделия. В сельской рознице — продукты питания, бытовую химию, предметы первой необходимости и сопутствующие товары. При этом жители небольших населенных пунктов смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии товаров, уточнили в «Почте России».

Всего точки продаж будут открыты в 61 регионе России, их число будет увеличено с сегодняшних 236 до 4000, отметил представитель ФГУПа.

На сегодняшний день у «Почты России» 42 000 отделений, из них 70% расположены в малых населенных пунктах. Первые тестовые точки нового формата розницы «Почта России» запустила в Петербурге и Ленинградской области в декабре прошлого года. В начале этого года в тестовом режиме точки продаж появились еще в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном.

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Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Ведомости
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В Москве на 47-ом году жизни умер основатель, солист музыкальной группы «Високосный год» Илья Калинников, написал в Facebook директор группы Алексей Кан. Причиной смерти стала остановка сердца.

«25 июня скончался основатель группы "Високосный год" Илья Калинников, автор хитов "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и многих других», — уточнил Кан.

Группа «Високосный год» была основана в конце 1980-х гг. В 2000 г. был выпущен единственный альбом группы «Который возвращается». В 2014 г. «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». 

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Бизнес
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В США отложили сертификационный полет Boeing 737 Max из-за нового источника риска

Ведомости
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Федеральное авиационное управление США (FAA) перенесло сертификационный испытательный полет Boeing 737 Max в лучшем случае до 8 июля из-за выявления нового потенциального источника риска в конструкции самолетов этого семейства, пишет Reuters со ссылкой на источники. Риск был обнаружен во время теста на симуляторе на прошлой неделе и пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения (ПО) или же потребуется более сложное аппаратное исправление, отметили источники.

Авиационное управление не менее двух-трех недель будет анализировать полученную информацию, прежде чем решит, стоит ли возвращать самолет в эксплуатацию, добавили источники. «Что касается самой последней проблемы... федеральное авиационное управление США недавно обнаружило потенциальный риск, который Boeing должен устранить», — говорится в заявлении FAA, адресованном Reuters. «FAA отменит запрет на эксплуатацию самолета, если посчитает ее безопасной», — отмечается в комментарии управления.

В свою очередь в Boeing пояснили, что FAA попросило решить проблему с помощью изменений ПО. Речь идет о конкретном условии полета, которое не отражено в ранее произведенных изменениях программного обеспечения. Компания согласна с требованиями FAA и работает над решением проблемы. «Boeing не будет предлагать 737 Max для сертификации FAA до тех пор, пока не выполнит все требования», — заявили в Boeing.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели разбились в течение полугода. В октябре прошлого года самолет Boeing 737 Max разбился в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер этого типа потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. Согласно предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины авиакатастроф. Самолеты могли потерпеть крушение из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
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Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ

Ведомости
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Председатель комитета Госдумы по международным делам, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий во втором туре голосования не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы занять должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. По ее словам, за Слуцкого проголосовали 105 парламентариев, а 154 не поддержали его кандидатуру.

Россия – один из самых крупных плательщиков в бюджет ПАСЕ, она имеет квоту на назначение своего представителя на пост заместителя председателя ассамблеи. Кандидатом от России стал Слуцкий. Для победы в первом туре ему не хватило голосов, поэтому потребовалось повторное голосование. По словам Паскье, сейчас место вице-спикера от России вакантно.

В прошлом году Слуцкий стал фигурантом скандала о сексуальных домогательствах. В этом его обвинили журналистки трех редакций: RTVI, «Дождя» и Русской службы BBC. Они обратились в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться в происшедшем. Комиссия рассмотрела их запрос, но никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла, порекомендовав журналисткам обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие российские СМИ объявили бойкот Госдуме, или Слуцкому, или членам комиссии по этике.

Профсоюз журналистов и работников СМИ 25 июня направил письмо в ПАСЕ, в котором рассказал об этом инциденте. Назначение Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ будет означать, что его поведение поощряется членами других делегаций ассамблеи, отмечалось в письме.

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Политика
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В России впервые осудили человека за неуважительный к власти танец

Ведомости
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Российский суд впервые осудил человека за танец, который проявляет неуважение к власти. Речь идет о решении, которое вынес Советский районный суд Брянска в отношении гражданки Червяковой. Как следует из материалов суда, он оштрафовал ее на 30 000 руб. за видео с танцем, которое было сделано на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Как говорится в материалах суда, Червякова свою вину признала. Она рассказала в суде, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами. Для заднего фона своего видеоролика она выбрала площадку у «Кургана Бессмертия», куда 28 апреля пришла с подругой. Подруга сняла на мобильный телефон видео, в котором Червякова станцевала танец в стиле реггетон. На следующий день она выложила его на свою страницу в соцсеть Instagram. Червякова пояснила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Суд встал на сторону обвинения и решил, что, поскольку «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения, действия Червяковой выражают явное неуважение к обществу.

Первый россиянин был наказан за неуважение власти в апреле 2019 г. Им стал житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина. Суд признал его виновным по той же статье – ч. 3 ст. 20.1 КоАП – и назначил штраф в 30 000 руб.

В 2015 г. несколько несовершеннолетних россиянок получили сроки за танец в стиле тверк на военном мемориале «Малая Земля» в Новороссийске. Ролик с танцем появился в YouTube. Одной из девушек назначили 15 суток административного ареста, двум – 10 суток ареста, еще двум был назначен штраф с учетом состояния их здоровья. Действие девушек суд квалифицировал как «мелкое хулиганство».

Политика
Новости

РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку

Ведомости
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Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку. Об этом РБК рассказали источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к управлению.

По их словам, сейчас Петухов в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан. Он уходит с поста по выслуге лет, отметили собеседники издания.

Бывший начальник Петухова – руководитель УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков уже уволен в связи с выходом на пенсию, подчеркнули источник РБК в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности, также сообщили источники. По их данным, он не уволен. Источник, близкий к ведомству, отметил, что Щиров на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

6 июня был задержан по подозрению в сбыте наркотиков журналист издания «Медуза» Иван Голунов. Он вину не признал и заявил, что ему подбросили наркотики. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения. 13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Пучкова, а также начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Ведомости
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Таганский районный суд арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Во время заседания Сабанов признал вину в хищении. Ранее МВД сообщило, что против него возбуждено семь дел по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой).

Подозреваемого задержали 25 июня. Это произошло после публикации The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. МВД сообщало о том, что установило пока только 11 потерпевших.

Сабанов – 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.

Политика
Новости

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

Ведомости
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против – 62, воздержались – 15.

Согласно документу, Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», – говорится в резолюции.

Также в документе сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи». Кроме того, ПАСЕ призвала Россию освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе, и немедленно выплатить все необходимые взносы.

Авто
Новости

США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Ведомости
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Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США отложило на четыре месяца – до 8 ноября – завершение переговоров, на которых обсуждается вывод из-под санкций группы ГАЗ. Это шестой перенос дедлайна по санкциям против группы.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. OFAC включило Дерипаску и предприятия, которые он тогда контролировал, в санкционный список. В санкционный список попала и группа ГАЗ. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ. OFAC обозначило и условия для снятия санкций (бизнесмен должен отказаться от контроля на этих предприятиях) и обозначило дедлайны для завершения необходимых для этого бизнес-операций. Они неоднократно продлевались.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. А в конце мая Дерипаска добился от властей США обоснования введенных против него санкций. Бизнесмен с предъявленными обвинениями не согласился.

В конце марта Вадим Сорокин, президент группы ГАЗ, направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщал «Коммерсантъ». В письме он отметил, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта и сокращения производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

В апреле на своей странице в сети Instagram Дерипаска написал: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ.

Экономика
Новости

Трамп назвал денежную политику ФРС «безумной» и призвал снизить ставку

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему США снизить ставку, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем, пишет The Financial Times. Трамп, который неоднократно настаивал на снижении ставки ФРС, заявил, что ее председатель Джером Пауэлл «плохо делает свою работу», а текущая денежная политика, которую проводит ведомство, «безумна»: «Пауэлл должен снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем. Если Китай ослабит свою валюту, а мы не сможем сделать этого, то мы окажемся в неравных условиях».

Критикуя работу Пауэлла, Трамп отметил, что предпочел бы видеть на его месте президента Европейского центрального банка Марио Драги. На прошлой неделе Трамп обвинил Драги в манипулировании валютными курсами.

Трамп уже не первый месяц открыто критикует Пауэлла за нежелание смягчать денежную политику. В последние дни он даже стал намекать, что может уволить Пауэлла, если тот не снизит ставку. Пауэлл на пресс-конференции ответил словами: «У меня четырехлетний срок, и я намерен полностью его отработать».

На заседании 19 июня ФРС оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%. Она заявила, что «будет действовать как должно, чтобы поддержать» рост экономики, который длится уже почти 10 лет. Однако большинство управляющих ФРС считают, что ставка может быть понижена на 0,25–0,5 пункта в течение 2019 г. Следующее заседание ФРС назначено на 30–31 июля.

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