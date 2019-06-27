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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии. Самолет выкатился за пределы летного поля и загорелся, уточнили в ведомстве. Самолет выполнял рейс «Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск».

Источник «Интерфакса» рассказал, что Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после этого возник пожар. «Спасены 42 человека, шестеро госпитализированы», — уточнил источник.

В свою очередь пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев подтвердил ТАСС информацию о более чем 40 спасенных пассажирах. «Погибли двое пилотов, пассажиры живы... Семь человек получили ранения», — добавил он. По его словам, после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

В начале мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись пробитые двигатели. Пожар в считанные минуты охватил салон. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту самолета.