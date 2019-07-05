Политика

Новости

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ), напротив, говорят о росте этого показателя, а данные «Левада-центра» показали, что увеличилась доля одобряющих деятельность Путина.

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%). На предыдущей неделе 72,9% опрошенных сказали, что доверяют президенту. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

По данным ФОМа на 30 июля, доля тех, кто доверяет Путину, увеличилась на 1 процентный пункт до 61%. При этом 34% опрошенных сказали, что за последний месяц стали меньше доверять президенту, 15% ответили, что стали доверять больше. Кроме того, опрос ФОМа показал, что выросло число тех, кто положительно оценивает работу Путина. Так ответили 63% опрошенных против 62% неделей ранее.

Данные «Левада-центра» говорят о том, что уровень одобрения деятельности Путина в июне вырос по сравнению с весной. По итогам прошлого месяца 68% опрошенных сказали, что одобряют работу президента (31% не одобряет). В мае и апреле одобряли деятельность Путина 66%, в марте – 64%. При этом 48% ответили в июне, что дела в стране идут в правильном направлении. По сравнению с маем этот показатель снизился на 1 процентный пункт.