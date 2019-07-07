Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным его дочери
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как тот стал крестным отцом его дочери. Интервью с украинским политиком вышло на телеканале «Россия 1».
По словам Медведчука, он впервые встретился с Путиным в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик. Позже, став главой администрации президента Украины, Медведчук часто виделся с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал аналогичную должность в России, и с Путиным.
Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. По словам политика, обратиться к президенту России с такой просьбой его попросила жена Оксана. Медведчук добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.
На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.