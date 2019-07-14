Политика

Новости

Участники акции в поддержку независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

Участники несогласованной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» двинулись к мэрии Москвы, передает корреспондент «Ведомостей». Люди скандируют «Позор Собянину», «Допускай», «Это наш город». К 14.40 мск колонна дошла до мэрии.

Мероприятие началось в 14.00 мск в Новопушкинском сквере. Оппозиция называет его встречей с избирателями. Организатором акции выступил столичный штаб политика Алексея Навального. Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве.

На встрече выступили кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. Затем Яшин предложил пройти в сторону мэрии.

Оппозиционеры протестуют против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.