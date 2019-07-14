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Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих, которые пришли с ней к Мосгоризбиркому, не расходиться, пока ее не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы. Толпа скандирует: «Не уйдем!»

В воскресенье в Москве проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная столичным штабом Алексея Навального. На встречу пришли представители разных оппозиционных сил.

Оппозиционеры выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля Соболь сообщила, что избирком нашел у нее достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

По ее словам, брак был выявлен при проверке по базам УФМС, которая проводилась в тайне от нее, а также почерковедами. «Просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчетов, образцов почерка», – написала Соболь в Twitter. Она заявила, что объявляет голодовку.

Как прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы