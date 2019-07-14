Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы
В несанкционированной акции протеста в центре Москвы принимают участие около тысячи человек, сообщил столичный главк МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, отмечается в сообщении.
В центре Москвы 14 июля проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. Она началась в Новопушкинском сквере, затем ее участники переместились к мэрии Москвы, а потом двинулись к зданию Мосгоризбиркома.
Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве. Они выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В мероприятии приняли участие Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.