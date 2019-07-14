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Председатель Мосгоризбиркома уехал на дачу в день протестов из-за выборов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может выйти к протестующим, поскольку находится на даче. Об этом сообщил политику Илье Яшину представитель Горбунова. Ранее независимые кандидаты в депутаты заявили, что не уйдут от Мосгоризбиркома, пока их не примет Горбунов.

Организаторы акции требуют честного пересмотра подписей и регистрации независимых кандидатов. Яшин у здания Мосгоризбиркома вступил в переговоры с полицейскими, стоящими на входе, попросив, чтобы его пустили внутрь и позволили передать требования протестующих. Ему разрешили позвонить в звонок и подергать ручку, но дверь оказалась заперта. В то же время Яшин сообщил, что представитель Горбунова сказал ему, что тот находится «на своем огороде».

После этого толпа начала скандировать: «Мы важнее картошки!», «Горбунов, копай сюда».

У здания Мосгоризбиркома уже больше часа продолжается акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она началась в Новопушкинском сквере, затем продолжилась у мэрии Москвы, а потом переместилась к Мосгоризбиркому.

Протестующие выступают против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие оппозиционные политики сообщили, что избиркомы забраковали часть подписей в их пользу, что может стать причиной отказа в регистрации на выборах.

Около 12.30 мск «РИА Новости» передавало слова Горбунова, который призвал кандидатов в Мосгордуму бороться до конца в рамках правового поля. Сообщалось, что он сказал об этом на брифинге в воскресенье. Где проходил брифинг, в сообщении не уточняется.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы