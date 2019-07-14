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Руководитель Федерации сверхлегкой авиации России погиб при крушении вертолета

Ведомости
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Частный вертолет Robinson R-22 разбился 14 июля в Подмосковье, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе.

В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Причем один из погибших – руководитель Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Организация подтвердила ТАСС эту информацию.

По словам собеседника агенства в экстренных службах, вертолет вылетел с аэродрома «Шевлино» в 55 км от Москвы и должен был вернуться туда же. О причинах крушения пока ничего не сообщается.

Источник также отметил, что разбившийся вертолет был частным, при этом у летчиков не было разрешения на полет. Сейчас на месте работают следователи, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, отметил собеседник агентства.

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Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомости
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Полиция начала задерживать участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» у здания Мосгоризбиркома.

Правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, сообщил телеканал «Дождь» с места событий. «Медуза» подтвердила эту информацию, а также сообщила о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Еще один кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина рассказала «Ведомостям», что она, Яшин, Соболь и директор ФБК Иван Жданов задержаны и находятся в автозаке.

Задержан корреспондент «Дождя», сообщил телеканал. По его словам, с ним в автозаке находятся еще 22 человека.

Остальных протестующих полиция вытеснила из двора рядом с Мосгоризбиркомом. Задержания начались после того, как участники акции начали устанавливать палатки, чтобы остаться там на ночь.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома

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Эрдоган сообщил об отправке специалистов в Россию для обучения работе на С-400

Ведомости
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Сто турецких специалистов направлены в Россию для обучения работе на зенитных ракетных комплексах С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал Haberturk. Вернувшись из России, эти сто человек сами смогут обучать и будут готовить необходимых специалистов, добавил президент.

Эрдоган назвал договор с Россией о поставках С-400 самым важным в истории Турции. «Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство», – пояснил он. Эрдоган допустил, что в будущем аналогичный договор может быть заключен с Россией на поставки следующего поколения зенитных ракетных систем – С-500. «Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее», – подчеркнул политик.

По мнению Эрдогана, НАТО должно быть радо дому, что Анкара приобретает российские комплексы С-400, поскольку от этого не только Турция как член альянса, но и само НАТО станет сильнее.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Завершить процесс поставок С-400, по словам Эрдогана, планируется к апрелю 2020 г.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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Одного человека задержали на акции протеста в центре Москвы

Ведомости
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На акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», которая проходит в центре Москвы, задержали одного человека, передает «Медуза» с места событий.

Первым задержанным на сегодняшней акции стал мужчина, который перекидывал коврики митингующим через головы сотрудников полиции. Часть протестующих намерена остаться на ночь у здания Мосгоризбиркома. Для этого люди принесли к месту протеста еду, воду и туристические коврики, которые можно постелить на асфальт.

Коврики начали перекидывать через головы полицейских, потому что правоохранители перекрыли один из входов во двор, в котором проходит акция протеста. При этом во дворе есть другой вход – там тоже дежурит полицейский, но заходить через него можно.

В Москве 14 июля около двух часов дня началась несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующие требуют зарегистрировать их на выборах.

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Председатель Мосгоризбиркома уехал на дачу в день протестов из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может выйти к протестующим, поскольку находится на даче. Об этом сообщил политику Илье Яшину представитель Горбунова. Ранее независимые кандидаты в депутаты заявили, что не уйдут от Мосгоризбиркома, пока их не примет Горбунов.

Организаторы акции требуют честного пересмотра подписей и регистрации независимых кандидатов. Яшин у здания Мосгоризбиркома вступил в переговоры с полицейскими, стоящими на входе, попросив, чтобы его пустили внутрь и позволили передать требования протестующих. Ему разрешили позвонить в звонок и подергать ручку, но дверь оказалась заперта. В то же время Яшин сообщил, что представитель Горбунова сказал ему, что тот находится «на своем огороде».

После этого толпа начала скандировать: «Мы важнее картошки!», «Горбунов, копай сюда».

У здания Мосгоризбиркома уже больше часа продолжается акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она началась в Новопушкинском сквере, затем продолжилась у мэрии Москвы, а потом переместилась к Мосгоризбиркому.

Протестующие выступают против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие оппозиционные политики сообщили, что избиркомы забраковали часть подписей в их пользу, что может стать причиной отказа в регистрации на выборах.

Около 12.30 мск «РИА Новости» передавало слова Горбунова, который призвал кандидатов в Мосгордуму бороться до конца в рамках правового поля. Сообщалось, что он сказал об этом на брифинге в воскресенье. Где проходил брифинг, в сообщении не уточняется.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы

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Политика
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Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы

Ведомости
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В несанкционированной акции протеста в центре Москвы принимают участие около тысячи человек, сообщил столичный главк МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, отмечается в сообщении.

В центре Москвы 14 июля проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. Она началась в Новопушкинском сквере, затем ее участники переместились к мэрии Москвы, а потом двинулись к зданию Мосгоризбиркома.

Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве. Они выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В мероприятии приняли участие Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы

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Политика
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Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих, которые пришли с ней к Мосгоризбиркому, не расходиться, пока ее не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы. Толпа скандирует: «Не уйдем!»

В воскресенье в Москве проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная столичным штабом Алексея Навального. На встречу пришли представители разных оппозиционных сил.

Оппозиционеры выступают против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля Соболь сообщила, что избирком нашел у нее достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

По ее словам, брак был выявлен при проверке по базам УФМС, которая проводилась в тайне от нее, а также почерковедами. «Просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчетов, образцов почерка», – написала Соболь в Twitter. Она заявила, что объявляет голодовку.

Как прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

Ведомости
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Участники несогласованной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» двинулись к мэрии Москвы, передает корреспондент «Ведомостей». Люди скандируют «Позор Собянину», «Допускай», «Это наш город». К 14.40 мск колонна дошла до мэрии.

Мероприятие началось в 14.00 мск в Новопушкинском сквере. Оппозиция называет его встречей с избирателями. Организатором акции выступил столичный штаб политика Алексея Навального. Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве.

На встрече выступили кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. Затем Яшин предложил пройти в сторону мэрии.

Оппозиционеры протестуют против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поздно вечером 13 июля политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

Технологии
Новости

WSJ узнала о планах Huawei сократить сотни сотрудников в американской «дочке»

Ведомости
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Компания Huawei планирует масштабные сокращения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Точное число сотрудников, которых планируется уволить, не называется. По словам, одного из собеседников издания, речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат перейти на работу в Huawei и вернуться на родину. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.

По данным WSJ, в Futurewei работает около 850 человек. Исследовательские лаборатории компании находятся в разных частях США. Huawei отказалась от комментариев.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей, таким образом, покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Политика
Новости

Daily Mail сообщила о выходе Трампа из сделки с Ираном назло Обаме

Ведомости
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Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, чтобы досадить своему предшественнику Бараку Обаме, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на документ, отправленный послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком.

Телеграмма Даррока, которая оказалась в распоряжении редакции, якобы была направлена британскому правительству в мае 2018 г. В этот время Борис Джонсон, занимавший тогда должность министра иностранных дел Великобритании, направился в Вашингтон, чтобы уговорить Трампа не выходить из сделки.

В телеграмме Даррок написал, что администрация США «приступает к акту дипломатического вандализма». По словам посла, Трамп, вероятно, выходит из сделки «по личным причинам», так как она была согласована его предшественником Обамой.

В мае прошлого года Трамп издал указ о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До и после выхода из этого соглашения Трамп неоднократно критиковал сделку с Ираном, заключенную администрацией Обамы, называя ее худшей в истории США.

Кроме того, Трамп также вывел США из Парижского соглашения о климате, которое также заключал Обама, из международного договора о торговле оружием, отменил проведенную его предшественником реформу здравоохранения.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о готовности США ввести санкции против Турции из-за С-400

Ведомости
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Власти США на следующей неделе планируют объявить о санкциях в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О каких именно ограничительных мерах идет речь, собеседники агентства не уточнили. Отмечается только, что госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности США выбирали между тремя пакетами санкций разной степени тяжести.

Скорее всего, о введении санкций не будут объявлять в понедельник, 15 июля, отмечает Bloomberg. В этот день в 2016 г. в Турции произошла попытка военного переворота, напомнило агентство. Американские власти не статут сообщать о мерах в отношении Анкары в этот день, чтобы не сложилось впечатление, что США поддерживают путчистов, считают источники Bloomberg.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Вашингтон неоднократно призывал турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США грозили разорвать контракт на поставку Турции истребителей F-35 и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Технологии
Новости

Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал непростым запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». «Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», – написал Рогозин в Twitter. Он отметил, что разгонный блок и космический аппарат не подвели, и поблагодарил боевой расчет и специалистов, участвовавших в запуске.

Запуск ракеты с космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» состоялся 13 июля в 15.30 мск на космодроме «Байконур», он прошел в штатном режиме. Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в 2019 г.

Через два часа после запуска космический аппарат отделился от разгонного блока и орбитальная обсерватория начала свой полет в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце – Земля. Все системы работают штатно.

Ожидается, что обсерватория начнет свою работу через три месяца, когда достигнет пункта назначения в 1,5 млн км от Земли. Аппарат будет работать в течение 6,5 г. Планируется, что за это время «Спектр-РГ» обнаружит около 100 000 скоплений галактик, 3 млн сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты.

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