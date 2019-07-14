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Руководитель Федерации сверхлегкой авиации России погиб при крушении вертолета

Частный вертолет Robinson R-22 разбился 14 июля в Подмосковье, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе.

В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Причем один из погибших – руководитель Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Организация подтвердила ТАСС эту информацию.

По словам собеседника агенства в экстренных службах, вертолет вылетел с аэродрома «Шевлино» в 55 км от Москвы и должен был вернуться туда же. О причинах крушения пока ничего не сообщается.

Источник также отметил, что разбившийся вертолет был частным, при этом у летчиков не было разрешения на полет. Сейчас на месте работают следователи, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, отметил собеседник агентства.