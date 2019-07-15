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МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков

Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом журналистам сообщил замглавы МИДа Григорий Карасин, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не ведет переговоров по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Он отметил, что никаких продвижений по вопросу освобождения удерживаемых на Украине и в России лиц нет.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Киев рассказал, что ключевым вопросом обсуждения стало освобождение украинских моряков.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряков арестовали. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.