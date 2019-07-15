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Глава Мосгоризбиркома отказался от публичной встречи с независимыми кандидатами

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался публично встретиться сразу со всеми независимыми кандидатами. Об этом написал на своей странице в Twitter один из кандидатов, директор ФБК Алексея Навального Иван Жданов. Кандидаты отказались от встречи по одному и без камер.

Горбунов поговорил с независимым кандидатом в коридоре, рассказал журналистам бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает телеканал «Дождь». Он пообещал, что к каждому кандидату на заседание окружной комиссии будет направлен представитель Мосгоризбиркома.

Горубнов заявил «РИА Новости», что готов был всех слушать поодиночке. По его мнению, кандидаты были не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Гудков, Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина и другие. Накануне в Москве прошла акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Горбунов 15 июля заявил, что готов встретиться со всеми независимыми кандидатами. Он отметил, что никому из них пока не отказано в регистрации для участия в выборах.

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Бизнес
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Университет «Синергия» отрицает блокировку своих счетов налоговиками

Ведомости
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Университет «Синергия» отрицает информацию о блокировке счетов вуза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета. «Официально информируем о том, что у университета «Синергия» никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», — уточнили в университете.

Ранее издание The Bell сообщило, что Федеральная налоговая служб (ФНС) заблокировала счета университета и бизнес-школы «Синергия». Сумма долга «Синергии» перед бюджетом составила 27,3 млн руб. Средства университета были заблокированы как минимум на 21 банковском счете, писал The Bell. Под блокировкой, по его данным, оказались счета минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова. Сам он в беседе с изданием утверждал, что задолженность почти вдвое меньше.

После блокировки счетов ректор «Синергии» и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юридическое лицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии», гражданину Гватемалы Мариано Геррера. Аветов с конца апреля находится в США. Однако ни он, ни Лобов не считают, что у «Синергии» есть проблемы с финансами или с законом, отмечал The Bell.

В ФНС пояснили, что счета не блокируют полностью, а приостанавливают операции в пределах суммы задолженности. Сейчас «Синергия» не может проводить транзакции и платить партнерам и поставщикам, но вправе получать деньги за услуги. Информация о блокировке есть в базе «СПАРК-Интерфакс», указывал The Bell. ФНС также подтвердила изданию блокировку.

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Бизнес
Новости

Бывшего владельца Антипинского НПЗ заподозрили в хищении $29 млн у Сбербанка

Ведомости
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Председатель совета директоров New Stream («Новый поток»), бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров подозревается в хищении у Сбербанка $29 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, которое рассматривает Тверской суд Москвы.

Согласно версии следствия, в 2015 г. Антипинский НПЗ и Сбербанк заключили договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. «В результате сумму в $29 млн – 1 млрд 806 млн 700 000 руб. по курсу на момент совершения преступления – банку не вернули», – отмечается в сообщении.

Мазуров был задержан в аэропорту «Шереметьево» в пятницу, 13 июля. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере – ч. 4 ст. 159 УК, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы. Дело против Мазурова было инициировано после обращения Сбербанка в правоохранительные органы. Банк признан потерпевшей стороной по данному делу, которое было возбуждено вечером 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк утверждает, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрыли наличие у предприятия крупных долгов перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову. Сбербанк обнаружил факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам. Это нанесло существенный ущерб предприятию, поскольку денежные средства в больших объемах выводились за рубеж.

Банк отмечает, что действия Мазурова и Лисовиченко существенно снизили платежеспособность крупнейшего независимого НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке. На вопросы «Ведомостей» по существу обвинений со стороны Сбербанка представитель «Нового потока» ответил: «Пока мы ничего не комментируем в интересах следствия».

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Политика
Новости

МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков

Ведомости
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Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом журналистам сообщил замглавы МИДа Григорий Карасин, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не ведет переговоров по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Он отметил, что никаких продвижений по вопросу освобождения удерживаемых на Украине и в России лиц нет.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Киев рассказал, что ключевым вопросом обсуждения стало освобождение украинских моряков.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряков арестовали. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

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Финансы
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РБК: заместителя гендиректора АСВ проверят по делу полковника ФСБ Черкалина

Ведомости
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Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников проходит по делу бывшего руководителя банковского отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) полковника Кирилла Черкалина, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По данным издания, следователь решил проверить Мирошникова на причастность к созданию преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка, а поводом стала телефонная переписка Черкалина с Мирошниковым. РБК уточняет, что у первого заместителя гендиректора АСВ статус свидетеля в этом деле. Ранее он не явился на допрос по вызову следователя.

Ранее стало известно, что Мирошников, курировавший в АСВ ликвидацию банков, покинет свой пост 22 июля. Он работал в агентстве с момента его создания в 2004 г. и участвовал в формировании механизмов предупреждения банкротства и ликвидации кредитных организаций, говорилось в сообщении АСВ. Знакомый Мирошникова сказал «Ведомостям», что тот уходит из агентства в связи с состоянием здоровья. 11 июля издания The Bell и «Проект» сообщили, что увольнение первого заместителя АСВ связано с делом Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд руб. наличными. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Два бывших банкира рассказали изданиям, что перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить проблемы.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах уточнили, что Мирошников покинул страну сразу после задержания Черкалина в конце апреля. Собеседники газеты подтвердили, что Мирошников проходит по делу полковника ФСБ, но его процессуальный статус пока не определен. Один из источников «Коммерсанта» добавил, что переписка с Мирошниковым была найдена в изъятом телефоне Черкалина.

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Технологии
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Максим Акимов возглавил совет директоров РВК

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров Российской венчурной компании (РВК), сообщил «Ведомостям» представитель компании и подтвердил представитель чиновника.

Совет директоров обновился 28 июня на общем собрании акционеров (единственным владельцем компании является Росимущество), затем 12 июля на заседании совета директоров был выбран его председатель.

Помимо Акимова в совет директоров РВК вошли два замминистра экономического развития – Оксана Тарасенко и Илья Торосов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, гендиректор РВК Александр Повалко, гендиректор фонда Бортника Сергей Поляков, зампред правления управляющей компании «Роснано» Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию АО «Комплекспром» Олег Фомичев.

РВК – это фонд фондов, созданный государством в 2006 г. для поддержки российского высокотехнологичного рынка. Капитал РВК составляет более 30 млрд руб. Всего РВК профинансировала 27 фондов с общим капиталом 51,3 млрд руб., из которых на долю компании приходится 26,8 млрд руб.

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Политика
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Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»

Ведомости
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Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Это подтвердил «Ведомостям» источник в спецслужбах и один из членов Ассоциации ветеранов «Альфы». Гончаров отметил, что увольнение Канакина не связано с арестами бойцов управления по делу о разбое, однако, по словам источников в спецслужбах, эта связь очевидна. «Он [Канакин] был уволен некоторое время назад», – сказал Гончаров.

Канакин возглавил спецподразделение в 2014 г. «Интерфакс» со ссылкой на данные из открытых источников уточняет, что тот служил в «Альфе» с 1984 г. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане. Имеет звание «Герой России».

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Их имен и должностей суд не назвал, но, по данным Росбалта, под домашним арестом оказались два сотрудника Центра специального назначения ФСБ, а под стражей – два оперативника управления «К» (курирует банковскую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ и еще три спецназовца. Всем им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК), им грозит до 15 лет лишения свободы. Гончаров в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Он подчеркнул, что за 45 лет существования спецподразделения это первый случай, когда офицеры элитного подразделения «участвуют в такой противоправной деятельности».

Политика
Новости

Председатель Мосгоризбиркома заявил о готовности встретиться с Яшиным и Соболь

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов готов встретиться со всеми независимыми претендентами на участие в выборах в Мосгордуму, которые не согласны с итогами проверки подписных листов. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Горбунов предложил встретиться 15 июля в 15.00 мск. Он отметил, что никому из тех, кто участвовал в акции протеста, пока не отказано в регистрации кандидатом. Саму акцию Горбунов назвал провокацией.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин написал на своей странице в Twitter, что приедет на встречу. Другой независимый кандидат – Юлия Галямина все еще находится в полиции после задержания на акции протеста. Соратник политика Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что акции протеста нужно продолжать.

Председатель ЦИК Элла Памфилова тоже готова встретиться с независимыми кандидатами, сообщается на сайте комиссии. Встреча может состояться сразу после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Яшин, Галямина, Соболь, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и др.

В связи с этим в Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». По оценке МВД, в ней приняло участие около 1000 человек. Вечером полиция начала задерживать участников протеста, в их числе оказались Яшин, Соболь и Галямина.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома

Политика
Новости

СКР сообщил о задержании «вора в законе», подозреваемого в убийстве депутата

Ведомости
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В Подмосковье задержали «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В операции по задержанию Шишканова участвовали сотрудники СКР и Федеральной службы безопасности.

Шишканова подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. СКР отмечает, что задержанного проверяют на причастность и к другим преступлениям.

Информированный источник «Интерфакса» рассказал, что Шишканов был задержан на своей даче в Раменском. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.

Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра, напоминает «Интерфакс». Следователи не исключали, что причиной убийства могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой. Помимо работы в заксобрании она занимала пост гендиректора компании «Племзавод Раменское».

Политика
Новости

Третий сотрудник ЦНИИмаша стал фигурантом дела о госизмене

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы 4 июля отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о госизмене, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Подробности уголовного дела против Мещерякова в суде отказались раскрыть, пояснив, что оно содержит гриф «секретно». «МБХ медиа» со ссылкой на окружение Мещерякова пишет, что он проходит по делу, которое ранее было возбуждено против другого научного сотрудника ЦНИИмаша – Виктора Кудрявцева. Сын Кудрявцева сказал «Интерфаксу», что не располагает информацией, проходит ли Мещеряков по делу его отца.

Кудрявцев был задержан в июле 2018 г. Следствие считает, что он передал Фон Кармановскому институту секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».

В июне стало известно об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева. Адвокат Кудрявцева говорил, что эти дела связаны между собой, потому что его подзащитному предлагали дать показания на Ковалева. Он был начальником отдела, где работал Кудрявцев, и участвовал в том же проекте «по европейской программе». Ковалев также проходил свидетелем по делу Кудрявцева.

Технологии
Новости

Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» и группа компаний «Везет» должны получить письменное разрешение Mail.ru Group на выкуп активов, но пока не сделали этого, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Mail.ru Group. У Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. В Mail.ru Group подчеркнули, что считают выпущенный анонс о сделке «преждевременным».

Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой. «Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с MRG», – подчеркнула группа. TJ со ссылкой на пресс-службу «Везет» поясняет, что инвестиции от Mail.ru Group изначально были возвратными. «Они выдали группе компаний заем с правом его конвертации в акции, которым решили не пользоваться. Выданный заем будет возвращен на взаимовыгодных условиях», – заключил собеседник издания. «Ведомости» запросили комментарий «Яндекса».

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что сервис заказа такси «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров своего конкурента – «Везет». Согласно договоренностям акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн в случае достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрыть сделку стороны планируют до конца года. Ее сумма не раскрывается, но в течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах. Сделку еще не одобрила Федеральная антимонопольная служба.

ГК «Везет» – один из крупнейших агрегаторов для заказа такси, работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа была создана в мае 2017 г. после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»). В июне 2018 г. группа получила конвертированный заем от Mail.ru Group, сумма займа не раскрывалась. К началу 2017 г. сервис занимал 12,3% рынка всех такси-перевозок в России – это больше, чем у «Яндекс.Такси» и Uber, которые на тот момент вместе занимали 10,4%.

Политика
Новости

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

«По итогам заседания комиссии в субботу на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти отказано. Документы сдали всего 292 человека», – сказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он уточнил, что отказы в регистрации были получены кандидатами из округов № 8, 13, 28, 30, 41, 42. Больше всего отказов в округе № 8 – там отказались допустить до выборов четырех человек. Фамилий кандидатов, получивших отказ, глава комиссии не назвал.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую (более 10%) долю недостоверных подписей. Среди них оказались муниципальные депутаты Илья Яшин (округ №45), Константин Янкаускас (округ №31) и Юлия Галямина (округ №9), соратники политика Алексея Навального Любовь Соболь (округ №43) и Иван Жданов (округ №8), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (округ №5), члены «Яблока» Сергей Митрохин (округ №43), Кирилл Гончаров (округ № 32) и Елена Русакова (округ № 37).

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. От Новопушкинского сквера, где началась акция, люди двинулись к мэрии Москвы, затем к Мосгоризбиркому, где кандидаты заявили, что устроят бессрочный протест. По данным МВД, в акции участвовало около 1000 человек. Вечером полиция начала задерживать участников протеста, в их числе оказались Яшин, Соболь, Жданов и Галямина.

Окончательные решения по допуску кандидатов к участию в избирательной кампании должны быть озвучены не позднее 16 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 г.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотогалерея

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