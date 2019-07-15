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Глава Мосгоризбиркома отказался от публичной встречи с независимыми кандидатами

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался публично встретиться сразу со всеми независимыми кандидатами. Об этом написал на своей странице в Twitter один из кандидатов, директор ФБК Алексея Навального Иван Жданов. Кандидаты отказались от встречи по одному и без камер.

Горбунов поговорил с независимым кандидатом в коридоре, рассказал журналистам бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает телеканал «Дождь». Он пообещал, что к каждому кандидату на заседание окружной комиссии будет направлен представитель Мосгоризбиркома.

Горубнов заявил «РИА Новости», что готов был всех слушать поодиночке. По его мнению, кандидаты были не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Гудков, Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина и другие. Накануне в Москве прошла акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Горбунов 15 июля заявил, что готов встретиться со всеми независимыми кандидатами. Он отметил, что никому из них пока не отказано в регистрации для участия в выборах.