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Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию подтвердили факт их ареста.

Задержание и арест офицеров ФСБ произошли в апреле, но официально об этом не сообщалось. Дело было возбуждено после того, как они попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей, 5 млн руб. в месяц за решение конфликта с АО «Мострансагентство» – собственником здания, в котором расположен отель.

Гендиректор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев ранее был задержан сотрудниками МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а затем арестован. Это произошло после его встречи с Богдановым и Ивановым. По словам собеседника РБК, его подозревают в мошенничестве, связанном с работой автоломбарда ОАО «Автофинанс». Иванов и Богданов пытались использовать информацию об аресте Бигаева в своих интересах.

Руководитель «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе рассказал, что в 2017 г. здание гостиницы было «захвачено» другим фигурантом связанного с «Автофинансом» дела – Юнус-беком Магомадовым. Он не оплачивал аренду и не покидал здание. Горин заявил, что не обращался к ФСБ за помощью в конфликте с «Москоу Холидэй».