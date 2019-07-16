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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Ведомости
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Легкомоторный самолет упал на частный дом в станице Новощедринской Шелковского района Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел утром 16 июля. Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания.

Пострадал пилот, а также жильцы дома – две женщины и ребенок. Никто не погиб. «У пилота сломана ключица, у жильцов психологический шок. Доставлены в больницу», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

В администрации Шелковского района «РИА Новости» рассказали, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места инцидента.

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Бизнес
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СМИ сообщили о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Ведомости
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Повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти компании «Транснефть» фиксировалась и до инцидента с нефтепроводом «Дружба», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Волгоградский НПЗ «Лукойла» 4–12 апреля получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10. Максимальная концентрация была зафиксирована 4 апреля, т. е. за две недели до ситуации с «Белнефтехимом», получающим нефть по другому направлению системы «Транснефти», указывает газета. «Транснефть» и «Лукойл» подтвердили эту информацию. По словам собеседников издания в этих компаниях, эта ситуация не связана с инцидентом на нефтепроводе «Дружба».

«Лукойл» не объяснил, откуда в нефти появились хлорорганические соединения, хотя ранее совладелец и президент компании Вагит Алекперов говорил, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи. Подобные заявления делали и в других нефтедобывающих компаниях, отмечает газета.

В конце апреля Белоруссия сообщила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был остановлен. Оператор нефтепровода «Транснефть» заявила, что нефть загрязняли дихлорэтаном умышленно. В результате было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Минск и сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб.

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомости
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Казахстанская структура металлургической компании ArcelorMittal, «АрселорМиттал Темиртау», уведомила официального дистрибутора «Газпромнефть – смазочные материалы» в Казахстане – ТОО «Ник-ойл» – о временном прекращении работы с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленное в «Ник-ойл» письмо.

Решение принято из-за санкций Украины и Евросоюза против «Газпром нефти», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ, говорится в письме. В «АМТ Темиртау» не ответили на звонки «Коммерсанта». «Газпромнефть – смазочные материалы» назвала произошедшее недоразумением. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «Газпром нефть» рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб отношениям двух стран.

Как рассказал директор ТОО «Ник-ойл» Николай Гардер, в середине июня компанию предупредили о том, что контракт будет прерван из-за санкций. «Мы были удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», – отметил он.

По его словам, он планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. «Роснефть», которая тоже находится под санкциями, продолжает работу с АМТ, говорит он. Гардер назвал крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика. Об этом же сообщили источники в АМТ. По их словам, решение принято по указанию руководства: «Причем не нашего, а международного».

ТОО «Ник-ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников «Коммерсанта», это частная компания, которая связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями.

«Газпром нефть» находится под секторальными санкциями США и ЕС с 2014 г., а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

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Бизнес
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Маркетплейс от «М.видео – Эльдорадо» ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

Ведомости
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Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.видео – Эльдорадо», запускает сервис в формате click & collect, который позволит покупать товары напрямую из офлайн-магазинов. Об этом представитель компании сообщил «Коммерсанту».

Первые партнеры марткеплейса – сеть игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлер «Юлмарт». Как пояснил гендиректор Goods Соломон Кунин, клиент сможет забрать заказ через час в удобно расположенном магазине и купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец получает поток клиентов в свой офлайн-магазин, добавил он.

Goods также планирует ввести возможность покупки через сервисы лекарств и алкоголя – товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена. Переговоры с ритейлером SimpleWine находятся на финальной стадии, он станет первым продавцом алкоголя на площадке, рассказал представитель маркетплейса. То же – с крупной аптечной сетью, отметил он, не уточнив, о какой сети идет речь.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с конца 2018 г. работает на «Яндекс.Маркете». Поначалу продажа алкоголя вызвала претензии со стороны алкогольного регулятора – Росалкогольрегулирования (РАР). Позже регулятор объявил, что нарушение устранено. Опция забронировать алкоголь на «Яндекс.Маркете» сохранилась. Компания сообщала, что произвела доработки, касающиеся показа информации о товарах. О каких именно доработках идет речь, она не уточнила.

Как подчеркнул Кунин, сервис Goods полностью соответствует требованиям РАР.

Маркетплейс Goods был запущен весной 2017 г. Первые полтора года он работал только в столичном регионе, а затем вышел за пределы Москвы – в 87 городов России. Как говорил в сентябре 2016 г. источник, знакомый с планами «М.видео», компания заинтересовалась моделью торговой площадки – в частности, из-за обострения конкуренции с «Яндекс.Маркетом».

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Политика
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Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомости
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Следователи должны получить доступ к банковской тайне на стадии следственных проверок. Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Руководитель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений – это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», заключил он.

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Политика
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Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел в регионах

Ведомости
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Выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел в регионах однобоки и преждевременны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития.

12 июля Россельхознадзор заявил, что гибель пчел связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. По данным ведомства, такая ситуация сложилась из-за того, что у него почти полностью изъяли полномочия по надзору в этой области, которые затем никому не были переданы. Инициатива изъятия полномочий принадлежит Минэкономразвития, подчеркнул Россельхознадзор, отметив, что министерство «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Как заявило Минэкономразвития в своем пресс-релизе, с 2011 г. за использованием пестицидов следят уполномоченные ведомства в соответствии со своими компетенциями. В число этих ведомств входит и Россельхознадзор, подчеркнуло министерство.

Причина с обращением пестицидов и агрохимикатов заключается не в отсутствии у Россельхознадзора необходимых полномочий, а в отсутствии «необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», констатировало министерство. «Ключевой вопрос, на взгляд Минэкономразвития России, – это те обязательные требования, контроль за которыми должен осуществляться», – добавило ведомство. Для защиты пчел от пестицидов нужен сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, которая затем будет передана пчеловодам, отметил Минэкономразвития. По поручению президента началась разработка регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования, заключило министерство.

Массовая гибель пчел в российских регионах зафиксирована этим летом. Это коснулось, в частности, Татарстана, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областей, а также Краснодарского и Алтайского краев. Минсельхоз сообщал, что у гибели могут быть иные – помимо пестицидов – причины. Ведомство в то же время напомнило аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

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Политика
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Минтруд прокомментировал информацию о продлении заморозки накопительной пенсии

Ведомости
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Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) еще окончательно не сверстан, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. В связи с этим не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год.

В материалах министерства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория до 2022 г., написали ранее РБК и «Интерфакс». При этом последний раз действие моратория продлевалось до 2021 г.

В Минтруде заявили, что в материалах о характеристиках бюджета ПФР содержится предложение о продлении заморозки накопительной пенсии. Решение о продлении моратория должно быть законодательно оформлено Минфином. Окончательный вариант бюджета будет сверстан с учетом действий Минфина. Разрабатывает ли Минфин законопроект о продлении моратория на 2022 г., в Минтруде комментировать не стали.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 г. подписал закон о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений до 2021 г. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Политика
Новости

В Москве прошла повторная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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В Москве завершилась вторая за два дня несогласованная акция протеста против недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму, передает телеканал «Дождь».

По оценке телеканала, в акции приняли участие несколько сотен человек. Корреспондент «Медузы» оценил количество участников не менее чем в 1500 человек. На акции выступили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и сторонник политика Алексея Навального Любовь Соболь.

Во время мероприятия стало известно, что Яшину отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у Соболь, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Решение по их регистрации кандидатами еще не было принято.

Политика
Новости

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

В окружной комиссии проигнорировали все аргументы и отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи, рассказал Яшин. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата в депутаты Мосгордумы в том же округе Михаила Конева. Он заявил, что Яшин использовал административный ресурс, когда размещал ссылки на свои видео на сайте муниципального округа.

Яшин намерен подать апелляцию на отказ в регистрации кандидатом. Он также продолжит участвовать в акциях протеста.

На прошлой неделе рабочая группа, проверявшая подписи Яшина, сообщила, что у него недействительных подписей больше, чем это допустимо по закону. Такими были признаны более 11% собранных им подписей.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у соратников Алексея Навального Любови Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Накануне в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Политика
Новости

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения избрана сроком до 12 сентября.

Шишканова подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), передает «Интерфакс». Он вину не признает.

О задержании Шишканова в понедельник, 15 июля, сообщил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Шишканов был задержан на своей даче в Раменском, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще нескольких криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.

Недвижимость
Новости

ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Ведомости
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Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Компания «Галеон», которая принадлежит банку «Россия», 12 июля получила 31% акций «Морского порта Геленджик», а ВТБ – 20%. Ранее 51% акций принадлежали компании «ТРК инвест». Еще 49% находятся у компании «Геленджикский морской порт».

В мае 2018 г. администрация Краснодарского края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» о возведении береговой инфраструктуры в порту города. В августе премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении АО «Стройтранс­газ» единственным исполнителем работ по строительству береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик. «Стройтранс­газ» входит в Volga Group Геннадия Тимченко, который также является одним из крупнейших акционеров банка «Россия».

Политика
Новости

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости
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Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию подтвердили факт их ареста.

Задержание и арест офицеров ФСБ произошли в апреле, но официально об этом не сообщалось. Дело было возбуждено после того, как они попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей, 5 млн руб. в месяц за решение конфликта с АО «Мострансагентство» – собственником здания, в котором расположен отель.

Гендиректор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев ранее был задержан сотрудниками МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а затем арестован. Это произошло после его встречи с Богдановым и Ивановым. По словам собеседника РБК, его подозревают в мошенничестве, связанном с работой автоломбарда ОАО «Автофинанс». Иванов и Богданов пытались использовать информацию об аресте Бигаева в своих интересах.

Руководитель «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе рассказал, что в 2017 г. здание гостиницы было «захвачено» другим фигурантом связанного с «Автофинансом» дела – Юнус-беком Магомадовым. Он не оплачивал аренду и не покидал здание. Горин заявил, что не обращался к ФСБ за помощью в конфликте с «Москоу Холидэй».

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