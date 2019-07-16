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Депутаты предложили разрешить россиянам под санкциями переносить судебные споры в Россию

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями США и других иностранных государств, возможность отстаивать свои права в российских судах. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступают Виктор Пинский («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Дмитрий Вяткин («Единая Россия») и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В пояснительной записке отмечается, что находящиеся под санкциями россияне не могут лично защищать свои права в иностранных судах в странах, в которые им запрещен въезд. В случае принятия документа у них появится право переносить судебные разбирательства в Россию по месту жительства либо по месту нахождения своего имущества в России.

Согласно документу, находящимся под санкциями лицам дается право в одностороннем порядке изменить действующие соглашения с контрагентами таким образом, чтобы рассмотрение споров с участием граждан России и российских юрлиц было отнесено к компетенции российских судов, а не иностранных. Если контрагенты откажутся вносить в соглашения такие изменения, у находящихся под санкциями граждан и юрлиц возникнет право требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах других стран.

Также законопроект предоставляет право гражданам под санкциями обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах. Если решение российского суда на этот счет не будет исполнено в разумный срок, то предусматривается возможность наложения судебного штрафа. В пакете внесенных документов не указывается, как подобные действия российских судов будут соотноситься с международным правом и законодательством других стран.