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Налоговая служба прокомментировала информацию о сбое в базе данных ЗАГС

Федеральная налоговая служба проводит плановое обновление системы «Единый государственный реестр ЗАГС», однако ее операторы могут продолжать работу и в офлайн-режиме, сообщил представитель налоговой службы, комментируя информацию в региональных СМИ о проблемах в работе ЗАГСов. По его словам, о технических работах операторам сообщили заранее, и все новые данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления.

О сбоях в работе органов ЗАГС сообщили, например, свердловское издание «E1», ростовское сообщили 161.RU и казанское e-Kazan.ru. По данным этих СМИ, проблемы возникли из-за нестабильной работы федеральной базы данных, и местные отделения не могут выдавать свидетельства о рождении, смерти, в также регистрации или расторжении брака.

О проблемах написала на своей страничке в Twitter руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова. «Проблема с выдачей документов носит общероссийский характер, причина — в нестабильной работе федеральной системы ЕГР ЗАГС», – написала она.