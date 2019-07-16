Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

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Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова. «Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского», — добавил он.

Кроме режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа» по развитию современного искусства.

Серебренников, Апфельбаум и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в апреле 2019 г., Малобродский находится под подпиской с мая 2018 г. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», признавшей свою вину и давшей показания на других фигурантов.

Также в апреле 2019 г. была назначена экспертиза, в ходе которой планируется выяснить, сколько денег «Седьмая студия» получила в 2011–2014 гг. от Минкульта и иных источников и сколько потратила, были ли у нее расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа», сколько денег перечислили на счета фирм для обналичивания и сколько тратили на каждое мероприятие.