Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, решение избирательной комиссии транслировалось на его странице в Facebook.
Ранее на выборы в Мосгордуму не допустили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Также избирательная комиссия округа №31 отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Директор ФБК Иван Жданов, выдвигавшийся по округу №8, тоже получил отказ в регистрации кандидатом. Оппозиционер Юлия Галямина также получила отказ в регистрации кандидатом по округу №9. Кандидату от «Яблока» Кириллу Гончарову также отказано в регистрации, он выдвигался по округу №32. Большинство оппозиционеров, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль следит за ситуацией вокруг подготовки выборов в Мосгордуму, но не будет в нее вмешиваться. Он призвал кандидатов обращаться в суд, если в действиях Мосгоризбиркома или других комиссий будут усматриваться какие-либо нарушения. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 г.