Новости
Политика
Новости

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 405 тыс. песо (1,3 млн руб.).

Макеев выкладывал на YouTube видеозаписи, на которых оскорблял жителей Мексики. В 2017 г. толпа атаковала его дом в городе Канкун. Его обвинили в том, что во время этой атаки он смертельно ранил мексиканца ножом. Самого Макеева избили. Он был спасен полицией и доставлен в больницу. Страница россиянина на YouTube была заблокирована.

Посольство России в Мексике сообщило «РИА Новости», что во время процесса над Макеевым его права не нарушались. «Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», — сообщило оно. Диппредставительство также отметило, что россиянин имеет право попросить об отбывнии наказания в России, но он с такой просьбой не обращался.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

NYT: бизнесмен из России может быть причастен к поставкам дорогих машин в КНДР в обход санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский бизнесмен из Владивостока Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела исследование совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).

NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок Ким Чен Ын пользуется двумя лимузинами — Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 г. против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.

Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 г. в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.

По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом  из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?», — отметил он.

В феврале этого года DN5505 и другое принадлежащее Do Young Shipping судно, Katrin, были задержаны южнокорейскими властями по подозрению в нарушении санкционного режима против КНДР. По их данным, DN5505 мог заниматься перевозкой 3200 тонн из Северной Кореи, в то время как Katrin — нефти в эту страну.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал France 24.

Как заявил министр культуры Франции Франк Рьестер, закон необходим, чтобы «восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира».

Документ предусматривает организацию и координирование работ по реставрации. В частности, он описывает механизмы контроля за использованием пожертвований на восстановление собора, сделанных физическими и юридическими лицами.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.

Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Как проходит реставрация в соборе Парижской Богоматери

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила на несогласованной акции протеста на Трубной площади, трансляцию мероприятия вело на YouTube сетевое издание Sota.vision.

«То, что творят эти жулики, это полнейший беспредел... Они даже попытались сделать видимость законности», – сказала Соболь. Она заявила, что избирком округа №43, по которому она баллотировалась, отмахнулся от представленных доказательств достоверности собранных в поддержку Соболь подписей. Политик назвала это плевком в адрес москвичей. «Они просто отложили [доказательства] в сторону и приняли то решение, которое им спустил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин», – добавила Соболь. По ее мнению, действия избиркомов в столице зависят от позиции мэрии, поэтому к участию в выборах в Мосгордуму допускают только кандидатов, удобных для действующей власти.

Столичные избиркомы не пустили на выборы в Мосгордуму большинство известных оппозиционных кандидатов. Помимо Соболь это глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас (округ №31), директор ФБК Иван Жданов (округ №8), политик Юлия Галямина (округ №9), кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров (округ №32). Большинство из них, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили из-под домашнего ареста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова. «Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского», – добавил он. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», признавшей свою вину и давшей показания на других фигурантов.

Кроме режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа» по развитию современного искусства.

Серебренников, Апфельбаум и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в апреле 2019 г., Малобродский находится под подпиской с мая 2018 г.

Также в апреле 2019 г. была назначена экспертиза, в ходе которой планируется выяснить, сколько денег «Седьмая студия» получила в 2011–2014 гг. от Минкульта и иных источников и сколько потратила, были ли у нее расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа», сколько денег перечислили на счета фирм для обналичивания и сколько тратили на каждое мероприятие.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса», «Яндекс.Маркет», приостановило продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс.Маркета».

Bringly – трансграничный маркетплейс, который продает россиянам товары из онлайн-магазинов Китая, Турции, Великобритании и других стран. Тестировать трансграничные онлайн-продажи продуктов площадка начала в I квартале 2019 г. Продукты питания предоставлял на тестовом периоде крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada, рассказывал ранее представитель российской компании. К заказу предлагались нескоропортящиеся продукты: чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие продукты, не требующие специальных условий хранения.

«Мы протестировали продажи категории продуктов питания на Bringly, они показали хороший результат. Сейчас работаем над оптимизацией логистического решения для нескоропортящихся товаров и планируем вернуть их в продажу», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, площадка хочет улучшить условия по срокам и стоимости доставки из Турции: средний чек для продуктов питания мог быть ниже, чем для других популярных непродовольственных товаров, например одежды и обуви.

Долгосрочная цель компании – создать на Bringly полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США, рассказывал в феврале 2019 г. «Ведомостям» директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев. Например, у российских покупателей есть заметный спрос на биотовары, поэтому в будущем Bringly может начать продажи такой продукции из европейских онлайн-магазинов. Крупнейший зарубежный маркетплейс на российском рынке – AliExpress не продает продукты питания.

Помимо Bringly «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, «Беру».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, решение избирательной комиссии транслировалось на его странице в Facebook.

Ранее на выборы в Мосгордуму не допустили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Также избирательная комиссия округа №31 отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Директор ФБК Иван Жданов, выдвигавшийся по округу №8, тоже получил отказ в регистрации кандидатом. Оппозиционер Юлия Галямина также получила отказ в регистрации кандидатом по округу №9. Кандидату от «Яблока» Кириллу Гончарову также отказано в регистрации, он выдвигался по округу №32. Большинство оппозиционеров, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль следит за ситуацией вокруг подготовки выборов в Мосгордуму, но не будет в нее вмешиваться. Он призвал кандидатов обращаться в суд, если в действиях Мосгоризбиркома или других комиссий будут усматриваться какие-либо нарушения. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 г.

Финансы
Новости

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не станут акционерами биржи для санкционных компаний

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи для листинга санкционных компаний, но предполагается участие других госбанков, передает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. В январе этого года Моисеев говорил, что ведомство определилось с биржей, которая возьмет на себя специальные функции, но не назвал ее. РБК со ссылкой на источники сообщал, что это будет Санкт-Петербургская валютная биржа.

Минфин и ЦБ еще в 2018 г. сообщили, что рассматривают возможность создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями США и других иностранных государств. В апреле прошлого года минфин США ввел санкции против 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+, имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы».

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем», – говорил тогда Моисеев. Он указывал, что идея создать финансовую инфраструктуру для листинга санкционных компаний возникла, поскольку инвесторы для подобных компаний «будут наверняка».

Экономика
Новости

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В июне 2019 г. промышленное производство в России выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. Это существенного выше, чем было в мае – тогда промышленность выросла на 0,9%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае.

В целом за первое полугодие рост составил 2,6% в годовом выражении. При этом во II квартале он ускорился до 3% с 2,1% в I квартале.

Данные за июнь оказались значительно лучше ожиданий экономистов, опрошенных «Интерфаксом». Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 2,3%.

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

Политика
Новости

Налоговая служба прокомментировала информацию о сбое в базе данных ЗАГС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная налоговая служба проводит плановое обновление системы «Единый государственный реестр ЗАГС», однако ее операторы могут продолжать работу и в офлайн-режиме, сообщил представитель налоговой службы, комментируя информацию в региональных СМИ о проблемах в работе ЗАГСов. По его словам, о технических работах операторам сообщили заранее и все новые данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления.

О сбоях в работе органов ЗАГС сообщили, например, свердловское издание «E1», ростовское 161.RU и казанское e-Kazan.ru. По данным этих СМИ, проблемы возникли из-за нестабильной работы федеральной базы данных и местные отделения не могут выдавать свидетельства о рождении, смерти, а также о регистрации или расторжении брака.

О проблемах написала на своей страничке в Twitter руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова. «Проблема с выдачей документов носит общероссийский характер, причина – в нестабильной работе федеральной системы ЕГР ЗАГС», – написала она.

Бизнес
Новости

Бывший канцлер Австрии и экс-глава МЧС вошли в совет директоров РЖД

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании. Еще одним новым членом совета директоров РЖД стал советник президента Объединенной авиастроительной корпорации, бывший глава МЧС Владимир Пучков. Таким образом, совет директоров компании расширился с 12 до 14 человек.

О том, что Керн может войти в совет директоров РЖД, писали в апреле «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Предполагалось, что он сменит бывшего вице-премьера, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича. Однако Дворкович остался в совете.

Керн ранее возглавлял правление Австрийских федеральных железных дорог. В 2017 г., занимая пост федерального канцлера Австрии, на Петербургском международном экономическом форуме он затрагивал тему антироссийских санкций Евросоюза. Они невыгодны Австрии и обошлись стране приблизительно в 0,3% ВВП, заявлял Керн.

Технологии
Новости

Фонд Абрамовича профинансирует дебютный фильм выпускника ВГИКа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича профинансирует создание трех режиссерских дебютов – «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе», сообщили в пресс-службе фонда.

Фильм «Китобой» по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, который влюбляется в американку из вебкам-чата и отправляется к ней через Берингов пролив. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

«Молоко птицы» – история 16-летнего жителя Приднестровья, который решает сбежать из родной деревни в Европу. Режиссером и сценаристом стал выпускник киношколы «Свободное кино» Евгений Марьян. Роль матери главного героя сыграла Елена Лядова.

Картина «Тенерифе» (рабочее название – «Общага») основана на романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Его снимает Роман Васьянов, работавший в качестве оператора над фильмами «Стиляги», «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Все три отобранных фильма касаются общечеловеческих проблем и смыслов, они рассказывают о жизни и проблемах молодых людей, сказал председатель экспертного совета «Кинопрайма» – сценарист и режиссер Павел Чухрай, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что у них не было договоренности поддерживать исключительно дебюты, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес.

О запуске фонда «Кинопрайм» стало известно прошлой осенью. Абрамович – его единственный учредитель. Исполнительным директором стал Антон Малышев, до осени 2018 г. занимавший аналогичную должность в Фонде кино.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow