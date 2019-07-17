В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 405 тыс. песо (1,3 млн руб.).
Макеев выкладывал на YouTube видеозаписи, на которых оскорблял жителей Мексики. В 2017 г. толпа атаковала его дом в городе Канкун. Его обвинили в том, что во время этой атаки он смертельно ранил мексиканца ножом. Самого Макеева избили. Он был спасен полицией и доставлен в больницу. Страница россиянина на YouTube была заблокирована.
Посольство России в Мексике сообщило «РИА Новости», что во время процесса над Макеевым его права не нарушались. «Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», — сообщило оно. Диппредставительство также отметило, что россиянин имеет право попросить об отбывнии наказания в России, но он с такой просьбой не обращался.