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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу партии Зеленского

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Верховную раду, и призвал своих сторонников голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

Свое решение политик объяснил тем, что Зеленскому нужно дать шанс сформировать парламентское большинство без уступок другим политическим силам. Саакашвили считает, что голоса его сторонников могут помочь партии президента «Слуга народа» добрать те несколько процентных пунктов, которые дадут ей возможность сформировать независимое правительство.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине в воскресенье, 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Саакашвили вернулся на Украину после президентских выборов, в конце мая Зеленский вернул ему украинское гражданство. В июне политик возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента.

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