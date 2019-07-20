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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу партии Зеленского

Ведомости
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Верховную раду, и призвал своих сторонников голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

Свое решение политик объяснил тем, что Зеленскому нужно дать шанс сформировать парламентское большинство без уступок другим политическим силам. Саакашвили считает, что голоса его сторонников могут помочь партии президента «Слуга народа» добрать те несколько процентных пунктов, которые дадут ей возможность сформировать независимое правительство.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине в воскресенье, 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Саакашвили вернулся на Украину после президентских выборов, в конце мая Зеленский вернул ему украинское гражданство. В июне политик возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента.

10 цитат Михаила Саакашвили

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Навальный пришел на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Политик Алексей Навальный пришел на митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, который проходит 20 июля на проспекте Академика Сахарова. Как передает корреспондент «Ведомостей», участники акции встретили Навального аплодисментами и скандировали его имя. Политик поднялся на сцену для выступления.

Также на митинг пришли глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и муниципальный депутат Константин Янкаускас. 

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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости
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В проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 гг., разработанном Минпромторгом, содержатся меры по упрощению регулирования продаж алкоголя в рознице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, его подлинность изданию подтвердила пресс-служба Минпромторга.

В частности, министерство предлагает рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, следует из документа. То есть Минпромторг предлагает разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 г. С июля 2012 г. алкоголем стали считать все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса. С января 2013 г. вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. В июле 2016 г. Госдума приняла поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.

Сейчас пиво, как и любой другой алкоголь, нельзя продавать несовершеннолетним. Его продажа ограничена с 23 до 8 часов по местному времени. Также пиво запрещено продавать дистанционным способом, в учебных и медицинских заведениях, на военных объектах, в местах проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов.

Однако пиво, в отличие от крепкого алкоголя, можно продавать возле стадионов, на рынках, автозаправках, на вокзалах и в аэропортах, в общественном транспорте, учреждениях культуры и нестационарных торговых объектах.

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Политика
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Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Ведомости
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Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери. С такой просьбой он обратился во время интервью. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Во время интервью Путин рассказал, как украинский политик Виктор Медведчук, с которым хорошо знаком российский президент, попросил его стать крестным его дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», – объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крестным отцом всегда большая честь».

«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», – сказал Стоун. Путин в ответ поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли она православной. Стоун ответил, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

Режиссер также поинтересовался у Путина, какому количеству детей он приходится крестным отцом. Президент не назвал число, отметив только, что их единицы.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери. По его словам, его младшая дочь Дарья стала крестницей российского президента в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. Обратиться к Путину с такой просьбой Медведчука попросила его жена Оксана, рассказал политик. Он добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

Наставники Путина. Кто помогал главе государства учиться

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Политика
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На задержанном Ираном танкере есть россияне

Ведомости
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На борту британского танкера Stena Impero, который был задержан иранскими властями в Ормузском проливе, есть россияне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, всего на борту танкера находятся 23 человека. Помимо россиян, это граждане Индии, Латвии и Филиппин. Сколько именно членов экипажа было из России, представитель Stena Bulk не сказал. В настоящий момент это уточняется, пояснил он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о том, что власти Ирана захватили нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Судно не соблюдало международные правила, отмечалось в сообщении Tasnim.

Stena Impero подтвердила задержание своего танкера. По данным компании, его окружили неизвестные малые суда и вертолет в то время, когда оно было в международных водах. Сообщений о травмах экипажа не поступало, отметили в Stena Impero.

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Политика
Новости

Иран захватил британский нефтяной танкер

Ведомости
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Иран захватил британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Tasnim. По его данным, судно под названием Stena Impero задержано во время пересечения Ормузского пролива. Оно не соблюдало международные правила, отмечается в сообщении агентства.

Компания – владелец Stena Impero заявила BBC, что судно двигалось в Саудовскую Аравию, но теперь «направляется на север в сторону Ирана». По ее данным, это произошло после того, как к нему приблизились небольшие суда и вертолет. На борту находятся 23 члена экипажа.

Министерство иностранных дел Великобритании подчеркнуло, что следит за происходящим.

Как отмечает Reuters, отношения между Ираном и Западом становятся все более напряженными с тех пор, как 4 июля британские военно-морские силы захватили иранский танкер в Гибралтарском проливе из-за подозрений в том, что он контрабандой перевозит нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Иран пообещал ответить, и 11 июля три иранских судна попытались заблокировать британский танкер, который проходил через Ормузский пролив.

18 июля США заявили, что их корабль сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе. В июне произошел аналогичный случай: Иран сбил американский беспилотник. Иранские власти утверждали, что аппарат нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива.

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Бизнес
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Путин предупредил об угрозе чрезмерного сдерживания цен на бензин

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что сильное ограничение цен на бензин в рознице может привести к всплеску цен в будущем. Кроме того, чрезмерное сдерживание роста цен на топливо приведет к тому, что нефтяные компании сократят инвестиции в переработку нефти, сказал российский президент на встрече с рабочими ММК в Магнитогорске.

Заработали новые правила компенсации нефтяникам за поставку моторного топлива на внутренний рынок и благодаря этому цены на топливо выросли с начала года на 1,5%, а инфляция всего 2,5%, отметил Путин. «В Магнитогорске даже меньше выросли цены на бензин [чем по России]», – заявил он.

Государство сейчас компенсирует нефтяникам 75% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива – 51 000 и 46 000 руб. за тонну соответственно. Бюджету во втором полугодии 2019 г. это обойдется в 25–30 млрд руб. Как компенсировать эти потери, чиновники договорились: с 1 сентября НДПИ будет повышен на 75 руб. за тонну.

Фактически государство компенсирует нефтяникам до 100% потерь, поэтому оптовые цены не превысят базовых уровней, предусмотренных в расчете компенсаций, уверен консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов.

Политика
Новости

Адвокат Абызова рассказал о первом допросе бывшего министра

Ведомости
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания следствию по своему делу. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Аснис.

По его словам, Абызов был допрошен по его собственному ходатайству. Информацию в Telegram-каналах о том, что бывший министр «пошел на сделку со следствием и заложил чуть ли не Дворковича», защитник назвал фейком. 19 июля Telegram-канал «Незыгарь» написал, что Абызов «дает показания на своих друзей и врагов» и что речь идет «о Вексельберге, Дворковиче и еще ряде товарищей».

Как рассказал Аснис, Абызов во время допроса указал на то, что ему так и не разъяснили обвинение. В той же части, в которой обвинение ему понятно, он себя виновным не признает.

Бывший министр также сообщил, что в период, к которому относятся события дела, 2012–2014 гг., «был занят госслужбой, поручениями президента и председателя правительства», поэтому не мог использовать служебные полномочия для преступной деятельности. Кроме того, он напомнил, что находился под плотным контролем спецслужб, в задачи которых  входит обеспечение безопасности членов правительства.

Единственная цель «надуманного обвинения», по мнению Абызова, – оказать на него давление, чтобы добиться самооговора и оговора иных лиц, рассказал Аснис. С той же целью было арестовано имущество бывшего министра и его семьи на сумму, многократно превышающую ущерб по делу, подчеркнул адвокат.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.

Технологии
Новости

«В контакте» анонсировала запуск приложения для знакомств

Ведомости
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Самая популярная российская социальная сеть «В контакте» запустит приложение для знакомств под названием Lovina. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

Дату запуска «В контакте» не называет, раскрывая в пресс-релизе лишь некоторые подробности работы нового сервиса. Чтобы начать им пользоваться, нужно будет авторизоваться через «В контакте» или заполнить анкету. На основе личных данных пользователя ему предложат наиболее подходящих собеседников.

Когда между пользователями «возникнет симпатия», то появится чат, который исчезнет, если в нем в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена возможность «карусели видеозвонков»: «Пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение».

В Lovina не будет рекламы, но будут предусмотрены дополнительные платные возможности. Тарифы по ним будут самыми выгодными на рынке, обещает «В контакте». Сейчас пользователи могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота, а также настроить в App Store и Google Play уведомления о том, когда приложение будет доступно для скачивания.

Финансы
Новости

Полис ОСАГО подешевел в первом полугодии на 5,5%

Ведомости
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Средняя цена полиса ОСАГО по итогам первого полугодия 2019 г. снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5673 до 5363 руб, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя премия по полисам на автомобили физических лиц в июне снизилась на 3,8% – с 5600 до 5386 руб. Средняя выплата выросла на 3,7% – с 64 100 до 66 500 руб.

Тренд на снижение цены полиса – долгосрочный из-за усилившейся конкуренции, приводятся в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса.

Число договоров по ОСАГО выросло в первом полугодии на 0,8% – с 19,23 до 19,38 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период снизилась на 4,7% – со 109 до 103,95 млрд руб. Количество заявленных убытков выросло на 5,2% – с 1,09 до 1,14 млн шт., а урегулированных – на 4,9%, с 1,06 до 1,12 млн шт. Общая сумма страховых выплат выросла на 8,8% – с 68,23 до 74,22 млрд руб.

С 9 января вступили в силу изменения, согласно которым тарифный коридор в ОСАГО был расширен на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб. Была введена и более гибкая система коэффициента «возраст – стаж» с более детальной градацией ступеней: вместо действующих четырех их стало 58. С 1 апреля была реформирована и система коэффициентов бонус-малус (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии). Он назначается водителю раз в год 1 апреля и в течение года не пересчитывается.

Экономика
Новости

Правительство может изменить систему импортозамещения в госзакупках

Ведомости
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Правительство готовится унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге. «Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции», – отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент в госзаказе действуют прямые запреты на покупки иностранных товаров, а также приоритеты для российских производителей. При закупке медицинских изделий действует правило «третий лишний»: если в закупке есть хотя бы два предложения с товарами российского производства, иностранные аналоги автоматически отклоняются. При закупке ряда товаров легкой и пищевой промышленности отечественным товарам дается ценовая преференция в 15% по сравнению с указанной в заявке, а в случае победы договор заключается по цене заявки. Покупать иностранное программное обеспечение и мебель при наличии российских аналогов и вовсе нельзя.

Прямой запрет на закупки иностранных товаров действует для легкой промышленности, программного обеспечения, спецтехники (бульдозеры, экскаваторы, погрузкичики) и легковых автомобилей, мебели, ДСП и ДВП панелей. Правительство обсуждает либерализацию правил закупок таких товаров – иностранную продукцию можно будет покупать, но по правилу «третий лишний» или дороже, чем отечественную. Минпромторг надеется, что нововведения позволят установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, а также требования к процедурам закупки.

В марте Минэкономразвития предлагало ускорить процесс закупок, а саму систему сделать более ориентированной на импортозамещение. Ведомство отмечало, что необходимо проработать механизм поставок товаров по контрактам с единственным поставщиком, а также дать правительству право устанавливать размер авансов по контрактам, подпадающим под импортозамещение.

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Политика
Новости

Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Электронные визы вводятся с 1 октября 2019 г., их будет выдавать МИД России по заявлению иностранного гражданина. Иностранцу нужно будет заполнить специальную анкету не позднее чем за четыре календарных дня до даты въезда в Россию. Виза будет действовать в течение 30 календарных дней, но максимально разрешенный срок пребывания в стране составит восемь дней. Такие визы можно получить для совершения деловых, туристических и гуманитарных поездок.

Путин накануне на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым пообещал подписать такой указ. В июне президент поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую разрабатывает Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.

Петербург и Ленинградская область – не первые регионы России, в которые можно въехать по электронной визе. В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г. Эксперимент был признан успешным.

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