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Полиция насчитала 12 000 участников на митинге за допуск на выборы

В митинге «За допуск на выборы» на проспекте Академика Сахарова приняли участие 12 000 человек, сообщило столичное управление МВД. При этом организатор акции – незарегистрированная Либертарианская партия оценила число участников в 20 000.

По данным проекта «Белый счетчик», который считает людей на массовых мероприятиях, к 15.30 мск на территорию митинга прошли 21 500 участников.

Поскольку митинг был согласован с властями, вход на территорию проведения мероприятия осуществлялся через рамки металлоискателей. «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживает проход людей. Об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Московский главк МВД опроверг эту информацию.

Акция на проспекте Сахарова началась в 14.00 мск. Поводом для ее проведения стал отказ ряду оппозиционных кандидатов в участии в выборах в Мосгордуму. Митинг собрал разные оппозиционные силы и стал одним из самых массовых за последнее время.

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