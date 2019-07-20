SSJ100 c лопнувшим стеклом в кабине пилотов сел во Владивостоке
В аэропорту Владивостока приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета лопнуло стекло в кабине пилотов. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением. По его словам, самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток, на его борту находились 69 пассажиров и семь членов экипажа.
Перед посадкой во Владивостоке командир воздушного судна сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов, рассказал собеседник агентства. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту. Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал.
SSJ100 принадлежит авиакомпании «Якутия», рассказала «РИА Новости» пресс-служба перевозчика, подтвердив инцидент со стеклом. Авиакомпания планирует ближайшим рейсом доставить во Владивосток запасное стекло для самолета.