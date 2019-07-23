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Памфилова посочувствовала «Пауку» из-за недопуска к выборам в Мосгордуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей жаль, что лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

«Я, например, очень люблю его музыку. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя. Это к слову, что никого кроме оппозиционеров не сняли», – заявила Памфилова на встрече с независимыми кандидатами, которым тоже отказали в регистрации.

Окружная комиссия отказала Троицкому в регистрации на выборы в Мосгордуму 16 июля. Среди собранных им 4610 подписей 687 были признаны недостоверными, что превышает допустимую долю в 10%.

По этой же причине до участия в выборах не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, в том числе сторонников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину. В субботу, 20 июля, в Москве прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. В нем, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек.